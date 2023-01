L’abonnement Twitter Blue est désormais également disponible sur Android

Twitter Blue est enfin disponible à l’achat via l’application Android, quelques jours seulement après que les médias sociaux ont annoncé un nouveau plan de paiement pour un abonnement annuel. Le prix de la coche bleue magique est de 11 $ par mois, tout comme iOS, soit plus de 35 % de plus que ce qu’il en coûte sur le Web.

Twitter ne cite pas la raison de l’énorme différence de prix, mais il est évident que la société souhaite décharger les frais du Play Store pour les achats intégrés sur les utilisateurs plutôt que de les payer elle-même.

Les utilisateurs de Twitter Blue reçoivent un classement prioritaire dans les réponses, la possibilité de modifier les tweets et un plafond de 60 minutes pour les téléchargements de vidéos (uniquement sur le Web). Il existe également des icônes d’application personnalisées, une navigation plus facile des tweets marqués, alignés dans des dossiers, et l’application peut avoir un thème différent.

Les fonctionnalités uniquement mobiles sont la personnalisation de la barre de navigation, ainsi que la fonction Lecteur qui simplifie les longs fils de discussion pour une meilleure expérience de lecture.

Twitter Blue est actuellement disponible en Australie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Source