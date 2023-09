L’abonnement Disney+ tombe à moins de 2 $/2 £ pour une durée limitée

En septembre, Disney+ propose trois mois de streaming pour seulement 1,99 $/1,99 £ par mois – le prix le plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent.

Mieux encore, l’offre est disponible pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés. Vous pouvez profiter du prix réduit de l’abonnement en inscription sur le site Disney+. Cette offre incroyable est disponible d’ici au mercredi 20 septembre 2023.

OBTENEZ DISNEY+ POUR 1,99 $/1,99 £ par mois

Une fois les trois mois écoulés, l’abonnement continuera à rouler au plein tarif, mais vous pouvez l’annuler à tout moment pour éviter cela.

Bien que les prix s’élèvent actuellement à 10,99 $/7,99 £ par mois, gardez à l’esprit que Disney+ augmentera ses coûts d’abonnement pour le niveau 4K sans publicité à 13,99 $/10,99 £ par mois à partir du 12 octobre en Amérique et à partir du 1er novembre au Royaume-Uni. .

Si cela coûte trop cher, vous pouvez toujours passer à un forfait moins cher ou annuler avant la fin de votre promotion de trois mois pour éviter d’être facturé davantage.

En s’inscrivant, les utilisateurs peuvent diffuser les superproductions et séries télévisées Marvel, ainsi que la saison 2 de Welcome to Wrexham lors de ses débuts le 13 septembre. Il existe également tous les épisodes des Simpsons, des émissions et des films de l’univers Star Wars (y compris Ahsoka, qui déploie actuellement des épisodes) et du contenu de Hulu tel que Only Murders in the Building.

