L’abonnement au jeu pour enfants Pok Pok Playroom est le cadeau parfait pour les familles

Parents, vous recherchez une formation éducative, mais amusante, cadeau pour vos tout-petits ou vos jeunes enfants, mais vous vous souciez du temps passé devant un écran ? Salle de jeux Pok Pok, une application de jeux pour enfants, propose une suite de jeux doux qui pourraient constituer un outil d’apprentissage supplémentaire utile pour les parents et les enfants. L’application a été créée avec l’aide d’éducateurs, d’ergothérapeutes et d’experts sensoriels et vise à inaugurer une nouvelle façon pour les enfants de faire l’expérience de la récréation.

Pok Pok Playroom comprend une collection de jouets et d’activités qui encouragent le développement cognitif et socio-émotionnel, selon l’équipe, sans gagner ni perdre. De plus, le jeu – destiné aux enfants de 2 à 6 ans – peut évoluer avec l’enfant au fur et à mesure que les heures de jeu changent. L’application vise à donner aux enfants les moyens de prendre des risques et de se sentir accomplis lorsque les choses se réunissent pour eux, tout en les récompensant avec du jeu, pas avec des prix.

Les utilisateurs peuvent accéder à des activités colorées comme un jeu de blocs à combiner où les enfants peuvent créer des dizaines de personnages différents, un bloc à dessin et un tableau occupé rempli de boutons, d’interrupteurs, de cloches et de gouttes musicales. Pok Pok Playroom a également une section appelée Town, qui pourrait rappeler aux parents et aux soignants les tapis physiques dans les salles de classe couvertes de routes et de bâtiments. Et n’oubliez pas de jouer à House, mais comme le reste des jouets de Pok Pok, il y a plus dans le jeu qu’il n’y paraît. Le coffre à jouets numérique de Pok Pok Playroom comprend également des jeux axés sur la découverte et la créativité comme Forest et Connect the Dots.

Pok Pok Playroom est disponible sur iPhone et iPad. Après un essai gratuit de sept jours, vous pouvez vous abonner pour 7 $ par mois ou 46 $ par an, sans achats ni publicités intégrés.

L’application a été développée par Pok Pokune entreprise “incubée” dans Bonhomme de neige — l’atelier derrière Arcade aux pommes Jeux Ville de skate et Où les cartes tombent.

Avant le lancement de l’application en 2021, les concepteurs de Pok Pok Esther Huybreghts et Mathijs Demaeght ont déclaré à Crumpe par e-mail qu’ils n’avaient pas l’intention de créer un nouveau jeu pour enfants, mais de sortir d’une ornière créative tout en équilibrant deux jeunes enfants. Lorsque leur fils James a eu 2 ans, ils ont eu du mal à trouver quelque chose d’adapté à son âge dans l’App Store pour qu’il puisse jouer.

“Nous ne voulions rien de trop gamifié, avec des niveaux à battre, des menus à comprendre ou quelque chose qui l’énerve trop”, ont déclaré les concepteurs par e-mail. “Nous avions peur qu’il reste coincé tout le temps et qu’il se sente découragé de ne pas pouvoir jouer de manière indépendante. C’est à ce moment-là que nous avons décidé de le construire nous-mêmes.”

Pok Pok Playroom vise à présenter la récréation de manière paisible avec de l’art fait à la main et des sons doux pour une expérience apaisante et exploratoire.

“Lorsque les enfants entrent dans Pok Pok Playroom, ils sont libres d’explorer, de sortir de leur zone de confort, de sortir des sentiers battus et d’expérimenter sans crainte d’échouer”, a déclaré Melissa Cash, PDG de Pok Pok.

Huybreghts a déclaré qu’au lieu de prix et de récompenses dans le jeu, la curiosité est récompensée par plus de jeu. J’ai trouvé que c’était le cas lorsque j’ai essayé l’application : la nature hautement tactile du jeu incite à l’exploration. Même en tant qu’adulte, après quelques interactions en ville, j’avais hâte de voir ce que d’autres œufs de Pâques attendaient.

“Il est vraiment important que les enfants se sentent capables de montrer la voie et de pouvoir suivre leur nez, et une grande partie de cela est de contrôler”, a déclaré Cash. “Chaque jouet que nous fabriquons permet aux enfants de contrôler complètement leur propre jeu.”

Fabricants de jouets pour une génération numérique

L’équipe Pok Pok a travaillé dur pour créer une expérience de jeu accessible et inclusive qui peut grandir avec un enfant. Dans les mécanismes de jeu et la présentation de l’application, les enfants peuvent remplir les blancs et raconter leurs propres histoires, au lieu qu’un adulte le fasse. Le jeu a également été conçu avec l’accessibilité à l’esprit, afin que les jeunes joueurs ne soient pas “bloqués” ou n’aient pas besoin de demander de l’aide.

Pok Pok Playroom visait également à supprimer les barrières linguistiques. Tous les personnages avec lesquels le joueur interagit parleront dans un langage charabia, semblable à ce que l’on pourrait entendre dans un jeu Sims.

“Nous espérons que les enfants ne se verront pas seulement dans la salle de jeux Pok Pok, mais aussi leurs voisins, familles et amis”, a déclaré Cash. “C’est pourquoi nous essayons de mettre en avant des personnes de différents sexes, races, capacités et structures familiales. Nous essayons également de briser les stéréotypes de genre chaque fois que nous le pouvons et de présenter de nombreuses femmes dans des secteurs d’emploi généralement dominés par les hommes, comme les ouvrières du bâtiment. “

Cash a déclaré que Pok Pok Playroom vise à montrer aux enfants la beauté des différences entre les gens tout en fournissant un contenu diversifié qui peut susciter des conversations entre les enfants et les soignants.

Bien que certains parents craignent d’exposer leurs jeunes à trop de temps d’écran, Cash a déclaré que la nouvelle application est censée fonctionner comme des objets de salle de jeux traditionnels tels que des blocs, des puzzles et d’autres jouets. Huybreghts a comparé Pok Pok Playroom à la façon dont un adulte pourrait se souvenir de son ours en peluche ou de son jeu de blocs préféré, et aux possibilités infinies offertes par le jouet.

“Tout comme marcher dans le jardin avec rien d’autre qu’un bâton un après-midi d’été, le jeu lui-même est la récompense”, a déclaré Huybreghts. “Combien de fois j’ai trouvé mes tout-petits inspirés par quelque chose qu’ils ont vu dans Pok Pok Playroom, pour ensuite appliquer quelque chose dans la vraie vie, et vice versa. Saisir l’iPad, une feuille de papier et les outils d’art, pour ensuite s’inspirer de ce qu’ils ont trouvé dans l’application.”

De plus, Pok Pok Playroom offre aux enfants un moyen sain et sûr de s’habituer à la technologie, selon Cash.

