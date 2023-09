L’abonnement annuel de Starz vient de devenir moins cher

Si vous envisagez de vous abonner au service de streaming Starz – peut-être pour rattraper votre retard sur le drame romantique à succès Outlander – alors payer annuellement pourrait être la voie à suivre. Starz a baissé le prix de son abonnement annuel de 75 $ à 70 $, ce qui en fait l’une des options annuelles les moins chères disponibles.

La baisse des prix survient deux mois seulement après que Starz a augmenté le prix de son abonnement mensuel de 9 $ à 10 $ par mois le 26 juin. La hausse des prix de juin était la première augmentation de prix pour Starz depuis 2016, date à laquelle il lancé en tant que service numérique autonome. La chaîne a commencé comme une offre de câble premium.

« En tant que l’un des rares réseaux de streaming rentables, nous recherchons toujours des moyens de garantir le succès de l’entreprise tout en offrant une grande valeur à nos clients », a déclaré Alison Hoffman, présidente des réseaux nationaux de Starz, dans un communiqué. « Nos abonnés au forfait annuel comptent parmi nos clients les plus précieux. Nous voulions donc trouver des moyens d’attirer davantage de personnes vers le forfait et de récompenser nos clients existants.

Les abonnés annuels Starz actuels verront le nouveau prix sur leur prochaine facture.

Starz, un service sans publicité, est peut-être mieux connu pour des émissions telles que Outlander, Power et The White Queen. En tant que société appartenant à Lionsgate, Starz diffuse également les films et émissions du studio, tels que John Wick et Saw.

Starz a également un accord avec Universal pour diffuser sa programmation, comprenant des films tels que Jurassic World Dominion, Minions : The Rise of Gru et Oppenheimer. Consultez le récapitulatif de l’application Starz par CNET.

À 70 $, un abonnement annuel à Starz est proposé dans les options annuelles inférieures disponibles auprès d’autres services de streaming populaires. Hulu avec des publicités coûte 80 $ par an. Disney Plus Premium coûte 110 $ par an et Paramount Plus avec Showtime coûte 120 $ par an.

