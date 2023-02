L’abondante dépense de Google en cas de pandémie frappe un mur

Le bénéfice du quatrième trimestre de la société mère de Google, Alphabet, a chuté de plus d’un tiers alors que le marché publicitaire au sens large s’est contracté en raison des préoccupations liées à la récession, a annoncé jeudi la société.

Alphabet a déclaré un bénéfice net de 13,6 milliards de dollars, ou 1,05 dollar par action, sur un chiffre d’affaires de 76 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022. Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que la société affiche un bénéfice de 1,19 dollar par action, selon Yahoo finance. Le bénéfice d’Alphabet a chuté de 34% par rapport aux résultats de l’année dernière.

Alphabet a déclaré qu’il prendrait une charge de restructuration comprise entre 1,9 milliard de dollars et 2,3 milliards de dollars au premier trimestre de 2023 après janvier suppressions d’emplois qui ont touché 12 000 travailleurs.

L’énorme activité de recherche de Google, alimentée par les annonces qui apparaissent à côté des résultats de recherche, reste essentielle, mais ce n’est qu’une partie de l’activité publicitaire de l’entreprise. Dans l’ensemble, les revenus publicitaires de Google au quatrième trimestre ont chuté de 2 %, passant de 69,4 milliards de dollars en 2021 à 67,8 milliards de dollars.

Aucune partie de l’activité publicitaire de Google n’a été épargnée. Les annonces de recherche sont passées de 43,3 milliards de dollars à 42,6 milliards de dollars, les annonces YouTube sont passées de 8,6 milliards de dollars à 8 milliards de dollars et les annonces placées par Google sur d’autres sites Web sont passées de 9,3 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars.

L’entreprise est clairement préoccupée par le climat économique. “Nous avons un travail important en cours pour améliorer tous les aspects de notre structure de coûts, à l’appui de nos investissements dans nos priorités de croissance les plus élevées afin de générer une croissance rentable à long terme”, a déclaré Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet et de Google, dans un communiqué.

La rémunération des employés est un facteur important dans les dépenses. L’emploi dans l’alphabet est passé de 156 500 au quatrième trimestre 2021 à 190 234 en 2022.

Bien que Google ait prospéré financièrement pendant des années grâce à la recherche et à d’autres publicités, il est confronté à de nouveaux défis concurrentiels. TikTok a attiré des créateurs de vidéos et un grand public qui auraient autrement pu rester avec YouTube, et le ChatGPT Le chatbot IA a montré qu’il existe de nouvelles façons de rechercher des informations en ligne. En réponse, Google a élevé Shorts sur YouTube, intégré des vidéos plus courtes dans les résultats de rechercheet serait travaille sur sa propre technologie de type ChatGPT.

Google fait également face à un hostile Le ministère de la Justice poursuivi pour sa domination dans la publicité en ligne.

Google lui-même a pris des mesures d’austérité accrues, réduit ses dépenses et aurait mis son projets lunaires sous un examen plus minutieux des profits. L’entreprise supprimer 15 % de ses effectifs de sa branche sciences de la vie, Verily, en janvier. Le directeur général Sundar Pichai a également demandé aux employés de l’aider dans son soi-disant “sprint de simplicité” lors d’un réunion générale en juillet dernier. Il visait à rassembler les idées du personnel pour aider à rationaliser les processus de Google.

Avec des problèmes économiques et d’inflation, Big Tech a supprimé des emplois. En plus des coupes de Google, Microsoft a déclaré qu’il était licencier 10 000 travailleurs, Amazon a supprimé 18 000 emploiset Netflix et Facebook-parent Meta a subi des licenciements en 2022.

Même avec ces licenciements, de nombreuses entreprises Big Tech sont plus gros qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Apple semble être le seul acteur Big Tech qui licenciements évitésbien que PDG Tim Cook a pris une réduction de salaire de 40%.

Les actions de Google a chuté de 3% dans les échanges après les heures normales de bureau, à 104,27 $. Google a exécuté une division d’actions de 20 pour 1 l’année dernière.