L’abolition du statut fiscal non-dom ” rapporterait plus de 3,2 milliards de livres sterling chaque année “

Le Trésor verrait un flux supplémentaire de 3,2 milliards de livres sterling dans ses coffres si le régime fiscal « non-dom » du Royaume-Uni était aboli, selon un nouveau rapport.

Le système actuel permet aux résidents britanniques résidant au Royaume-Uni, mais qui déclarent dans leur déclaration de revenus que leur domicile permanent se trouve à l’étranger, d’éviter de payer l’impôt sur le revenu.

Le statut fiscal a été mis en lumière plus tôt cette année lorsque L’indépendant a révélé qu’Akshata Murty, l’épouse du chancelier de l’époque, Rishi Sunak, aurait pu économiser des millions de livres grâce à cela.

Mme Murty, dont l’entreprise familiale est estimée à environ 3,5 milliards de livres sterling, a déclaré plus tard qu’elle ne revendiquerait plus le statut sur ses revenus mondiaux.

“Il est devenu clair que beaucoup ne pensent pas que ce soit compatible avec le rôle de mon mari en tant que chancelier”, a-t-elle expliqué début avril.

“Je comprends et apprécie le sens britannique de l’équité et je ne souhaite pas que mon statut fiscal soit une distraction pour mon mari ou qu’il affecte ma famille.”

Ceux qui profitent de l’échappatoire fiscale gagnent au moins 10,9 milliards de livres sterling de revenus et de gains en capital à l’étranger chaque année, selon des chercheurs de l’Université de Warwick et de la London School of Economics and Political Science (LSE), qui ont analysé l’impôt personnel anonyme. retours des personnes sans statut de domicile entre 1997 et 2018.

Si ce revenu était imposé, il générerait plus de 3,2 milliards de livres sterling de revenus supplémentaires chaque année, selon le rapport.

La personne moyenne qui revendique le statut économise 125 000 £ d’impôt sur le revenu par an, a-t-il ajouté.

Akshata Murty, l’épouse de Rishi Sunak, a été critiquée plus tôt cette année pour avoir conservé son statut de “non dom”. (fil de sonorisation)

Les universitaires ont déclaré que leurs recherches réfutaient la suggestion selon laquelle de nombreuses personnes de statut non-dom quitteraient le Royaume-Uni si l’échappatoire était supprimée.

Ils ont souligné que seulement 0,2% d’entre eux avaient quitté le Royaume-Uni après que les réformes de 2017 aient resserré l’accès au régime.

Arun Advani, de l’Université de Warwick, a déclaré : « Historiquement, les arguments contre l’abolition du régime non-dom reposaient sur l’incertitude quant à savoir s’il permettrait de récolter des fonds. Il est maintenant évident que c’est le cas, donc les partisans du statu quo doivent trouver un nouveau dossier pour sa défense.

S’il est élu, le parti travailliste s’est engagé à supprimer le régime fiscal non-dom.