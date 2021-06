L’abolition du Dfid a eu un effet négatif sur les dépenses d’aide, prévient le chien de garde

La décision controversée de supprimer un département gouvernemental dédié a eu un effet négatif sur les dépenses d’aide à l’étranger, a constaté un chien de garde officiel.

Le fait de porter la question au sein du ministère des Affaires étrangères a ralenti les mesures visant à accroître l’impact de milliards de livres sterling d’investissements et à garantir un bon rapport qualité-prix pour le contribuable, prévient un rapport publié aujourd’hui.

Il y a eu un tollé généralisé lorsque le gouvernement de Boris Johnson a annoncé son intention de supprimer le Département du développement international (Dfid) en juin dernier.

Les experts ont averti que cette décision frapperait les plus pauvres du monde au moment même où ils étaient confrontés au défi de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Mais le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a promis que cette décision rendrait les dépenses d’aide plus efficaces.

Il a déclaré qu’il souhaitait améliorer la transparence et la responsabilité et « se concentrer sans relâche » sur les domaines qui offriraient le plus de valeur.

Dans son rapport, la Commission indépendante d’aide (Icaï) a averti que la fusion, ainsi qu’une annonce ultérieure selon laquelle le Royaume-Uni prévoyait de réduire son budget d’aide à l’étranger à la suite de la crise de Covid-19, avaient freiné les progrès.

Le commissaire en chef d’Icai, le Dr Tamsyn Barton, a déclaré : « D’une part, nous avons constaté des améliorations impressionnantes grâce à l’engagement de l’ICAI avec les organisations fournissant l’aide britannique.

« Cependant, nous avons également observé que les turbulences créées par Covid-19 et deux processus associés de coupes importantes dans les programmes, ainsi que la fusion du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth avec le ministère du Développement international, ont fait reculer les progrès qui étaient en cours. l’année dernière. »

Elle a ajouté : « Une cause de préoccupation dans ce contexte a été la réduction de l’engagement ouvert dans le processus de suivi. Bien qu’il se puisse que cela soit le résultat d’une surcharge à une période exceptionnellement chargée, la transparence est la clé de l’apprentissage, et étant donné l’accent accru mis sur le rôle de l’ICAI pour permettre à l’aide britannique d’apprendre et de s’améliorer, elle est plus importante que jamais.

Le rapport faisait partie d’un processus de suivi par l’Icai, vérifiant les progrès un an après une série de recommandations d’amélioration. Le Dr Barton a déclaré : « Puisque nous avons constaté des progrès insuffisants… nous reviendrons l’année prochaine dans l’espoir de voir une image plus encourageante ».

Plus tôt cette année, l’Icai a mis en doute l’affirmation du gouvernement de réduire de 95 % l’aide à la Chine, affirmant que seule une fraction du budget était réduite.

Un porte-parole du FCDO a déclaré : « Nous nous engageons à une transparence totale, et tout au long de la pandémie, nous avons continué à publier nos dépenses d’aide pour chaque projet en ligne afin que tout le monde puisse les voir.

« L’impact sismique de la pandémie a signifié que nous avons concentré nos ressources sur notre réponse Covid-19 pour aider les plus vulnérables. Nous avons fourni des documents et des informations à l’ICAI dans le cadre de leur examen de suivi et nous continuons à nous concentrer sur le maintien de la transparence des dépenses. »