L’ablation robotisée d’un kyste ovarien entraîne une grossesse pour la mère de Mokena – Shaw Local

Pendant six mois, Juliet Smith, résidente de Mokena, a souffert de fortes douleurs pelviennes et de crampes pendant et après ses règles. Elle essayait également de concevoir un deuxième enfant sans succès. Elle a consulté un obstétricien et un gynécologue Dre Nicole Gress, qui a découvert un gros kyste sur l’ovaire gauche de Smith. Ils ont opté pour la cystectomie robotique à Le Midwest Institute for Robotic Surgery à l’hôpital Silver Cross. Après l’opération, Smith n’a plus eu de douleur et quelques mois plus tard, la femme de 37 ans attend son deuxième enfant.

“Dr. Gress a été si minutieuse lorsqu’elle a expliqué le processus de chirurgie robotique », a déclaré Smith. “J’étais debout et je me promenais des heures après l’opération. Je suis même rentré chez moi le jour même.

“Le kyste de Juliette était extrêmement volumineux”, a déclaré Nicole Gress, MD “Même si son cas était plus compliqué en enlevant une masse aussi importante, la vision, la précision et la dextérité améliorées acquises grâce à l’utilisation du robot m’ont permis d’effectuer une opération réussie .

“Durant cystectomie robotique trois à cinq petites incisions sont pratiquées dans l’abdomen afin que les patients puissent reprendre vie plus rapidement sans la récupération habituelle après une intervention chirurgicale majeure », a déclaré le Dr Gress. “Les autres avantages par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle incluent une perte de sang minimale, moins de cicatrices, un séjour hospitalier plus court, un faible risque de complications et une récupération plus rapide.”

Pendant la procédure, le Dr Gress est assis à une console et visualise une image 3D haute définition de l’anatomie du patient. Le système traduit les mouvements du chirurgien sur les commandes en mouvements plus précis des instruments miniaturisés à l’intérieur du patient.

