Aptimune société basée à Baton Rouge société d’ingénierie et de conseil en environnement, a remporté le prix Prix ​​​​de la Croix verte pour l’innovation en matière de sécurité du Conseil national de sécurité.

L’entreprise a été récompensée pour le développement d’une plateforme et d’un outil de sécurité numérique pour aider à la réparation et à la maintenance de plus de 90 000 installations de carburant du ministère de la Défense dans le monde. La plateforme de maintenance Aptim et l’outil Aptim Incident Management permettent un groupe électronique des communications et une interaction transparente sur le terrain entre les équipes de terrain et les ingénieurs qui peuvent être séparés par plusieurs fuseaux horaires.

Les prix Croix verte pour la sécurité récompensent des projets et des organisations exceptionnels qui travaillent pour soutenir la mission du conseil de sécurité consistant à sauver des vies et à prévenir les blessures.