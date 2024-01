L’ABC du vinaigre de cidre de pomme : avantages, précautions et dosage approprié

Le vinaigre de cidre de pomme peut être trouvé dans toutes sortes de recettes : vinaigrettes, marinades, toniques et plus encore. Il est aussi parfois utilisé à des fins de beauté ou de nettoyage. Et croyez-le ou non, cela présente des avantages prometteurs pour la santé.

Le vinaigre a une longue histoire, datant d’au moins 5 000 avant JC. Ses nombreuses utilisations incluent la conservation, l’aromatisation, le marinage et la médecine. Il a également une riche histoire dans l’Afrique ancienne, en Chine et en Grèce en tant qu’aide à la santé. Le vinaigre de cidre de pomme possède des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes, et certaines recherches sont disponibles pour étayer certaines allégations concernant ses bienfaits pour le bien-être.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur certains des bienfaits potentiels du vinaigre de cidre de pomme pour la santé, ainsi que sur les meilleures doses et méthodes de prise. Pour en savoir plus, découvrez si votre batterie de cuisine antiadhésive peut être utilisée en toute sécurité et découvrez 11 aliments qui devraient pas être des éléments de base de votre alimentation.

En savoir plus: 12 meilleurs aliments probiotiques à manger pour la santé intestinale

Qu’est-ce que le vinaigre de cidre de pomme ?

Lorsque vous mélangez des pommes, du sucre et de la levure et que vous les laissez fermenter, cela crée vinaigre de cidre de pomme. Pendant plusieurs semaines, la levure va digérer le sucre pour fabriquer de l’alcool. Une fois que cela se produit, des bactéries naturelles transformeront l’alcool en acide acétique, d’où proviennent l’odeur et le goût piquants du vinaigre de cidre de pomme.

Vous avez deux options lorsque vous achetez du vinaigre de cidre de pomme : filtré et pasteurisé, ou cru et non filtré. Le sédiment trouble qui s’accumule au fond de la bouteille est « la mère », qui est une combinaison de bactéries et de levures. Certains pensent que c’est la mère qui apporte les bienfaits pour la santé, car elle contient des traces de bactéries saines et de probiotiques.

vinaigre de cidre de pomme peut être utilisé dans la cuisine, à la maison et pour votre santé en tant que :

Désodorisant.

Conservateur.

Vinaigrette ou vinaigrette.

Nettoyeur.

Tonique pour le visage.

Marinade.

Lavage de fruits et légumes.

Nettoyant pour prothèses dentaires.

Rincer les cheveux.

Traitement antipelliculaire.

Désherbant.

Bain de bouche.

Jayk7/Moment/Getty Images

4 bienfaits du vinaigre de cidre de pomme

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, plusieurs études de petite et moyenne envergure montrent que bienfaits du vinaigre de cidre de pomme pour certains problèmes de santé et comme aide potentielle à la perte de poids.

Peut aider à contrôler la glycémie et le diabète

Jusqu’à 95% des diabétiques souffrent de diabète de type 2, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le diabète de type 2 résulte d’une résistance à l’insuline ou de l’incapacité de l’organisme à produire de l’insuline.

Même si vous ne souffrez pas de diabète, il est bénéfique de maintenir votre glycémie dans la fourchette normale. Des études ont montré que le vinaigre de cidre de pomme peut améliorer la réponse insulinique et baisse du taux de sucre dans le sang après les repas.

Il a également été démontré que consommer du vinaigre de cidre de pomme avant de dormir réduire la glycémie à jeun après le réveil. Assurez-vous de parler avec votre médecin avant de consommer du vinaigre de cidre de pomme si vous souffrez de diabète, surtout si vous prenez des médicaments.

Tue les bactéries nocives

Ceux qui cherchent à conserver les aliments de manière naturelle pourraient envisager d’utiliser du vinaigre de cidre de pomme. C’est un connu tueur d’agents pathogènesqui comprend des microbes comme le staphylocoque et le candida.

Le vinaigre est un conservateur populaire en Corée car il peut prévenir E. coli et norovirus de la croissance dans la nourriture. E. coli peut provoquer une intoxication alimentaire lorsqu’elle est consommée, mais les effets bactéricides de l’acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre de pomme peuvent empêcher que cela se produise.

Pourrait entraîner une perte de poids

Un autre avantage du vinaigre de cidre de pomme qui peut être utile est sa capacité à aider à perte de poids. Il a été démontré que le vinaigre de cidre de pomme pris avant ou pendant un repas aide à lutter contre la satiété (la sensation de satiété).

Dans une étude, les participants ont mangé environ 200 à 275 calories en moins lorsque le vinaigre de cidre de pomme était associé à un repas. Pendant trois mois, les participants prenant une à deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme par jour ont vu jusqu’à 3,7 livres de perte de poids et une réduction de la graisse corporelle.

Pourrait améliorer les niveaux de cholestérol

Des taux élevés de cholestérol et de triglycérides peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque.

Incorporer jusqu’à une once de vinaigre de cidre de pomme dans votre journée, ainsi qu’un régime alimentaire faible en calories, peut réduire le cholestérol total et les triglycérides tout en augmentant également le « bon » cholestérol HDL.

Les personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent également voir des résultats positifs sur leurs taux de cholestérol total et de triglycérides en ajoutant une demi-once de vinaigre de cidre de pomme à leur alimentation.

En savoir plus: 7 conseils pour économiser de l’argent pour manger sainement avec un budget limité

Effets secondaires potentiels

Bien que l’utilisation du vinaigre de cidre de pomme présente des avantages, il existe également des avantages. effets secondaires potentiels à envisager. L’acidité élevée peut endommager l’émail des dents, qui ne reviendra plus une fois disparu. Cela peut causer des dommages à votre œsophage ou à votre gorge si vous le buvez non dilué.

Voici quelques autres effets secondaires potentiels du vinaigre de cidre de pomme :

Peut provoquer une hypokaliémie (faibles niveaux de potassium).

Peut interagir avec les diurétiques, l’insuline et d’autres médicaments.

Peut provoquer des nausées ou des vomissements.

Le diluer avec de l’eau ou du jus rend non seulement le vinaigre de cidre de pomme plus agréable au goût, mais peut également réduire le risque d’endommager votre gorge et vos dents. Combiner une ou deux cuillères à soupe avec l’un ou l’autre peut également guérir les maux d’estomac.

Dosage du vinaigre de cidre de pomme

Le dosage du vinaigre de cidre de pomme dépend de la raison pour laquelle vous l’utilisez. Deux cuillères à café à deux cuillères à soupe est la recommandation posologique générale.

Si vous souhaitez le boire, diluez-le avec de l’eau ou votre jus ou thé préféré. Vous pouvez également le consommer en l’incorporant à vos aliments préférés, notamment les vinaigrettes, les vinaigrettes et même en préparant votre propre mayonnaise.

Vous pouvez également ajouter une tasse ou deux à un bain pour les problèmes de peau. Mélanger une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme avec une tasse d’eau, puis tremper de la gaze ou du coton dans la solution peut obtenir un enveloppement humide.

Pour utiliser du vinaigre de cidre de pomme comme rinçage capillaire, mélangez jusqu’à deux cuillères à soupe avec une tasse d’eau, puis versez sur les cheveux après le shampooing. Attendez 5 minutes, puis rincez. Il peut sécher, alors utilisez-le avec parcimonie. Le vinaigre de cidre de pomme peut également irriter le cuir chevelu, une dilution plus faible peut donc être préférable.

Annick Vanderschelden Photographie/Moment/Getty Images

Conclusion

Bien que certaines études aient démontré les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme, nous avons besoin de recherches supplémentaires pour prouver définitivement les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme. Il peut aider à perdre du poids, à contrôler le diabète de type 2, la glycémie et le cholestérol, et peut également empêcher la croissance de bactéries nocives dans les aliments. Boire du vinaigre de cidre de pomme non dilué peut provoquer une érosion de l’émail des dents ou des lésions de la gorge. Mélanger le vinaigre de cidre de pomme avec de l’eau ou du jus avant de le consommer peut prévenir les dommages aux dents et à la gorge. Comme pour tout remède naturel, parlez-en à votre médecin avant d’essayer le vinaigre de cidre de pomme et faites un test cutané avant de l’utiliser sur votre peau.