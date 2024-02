Pour la première fois au Royaume-Uni, le public peut désormais se rendre au cœur de Paris et découvrir les 850 ans d’histoire de Notre Dame pris vie dans les murs de l’abbaye de Westminster

Accessible aux visiteurs de tous âges, il propose des fonctionnalités spéciales pour les familles, notamment une chasse au trésor virtuelle et un studio de selfie amusant avec les bêtes fantastiques de la cathédrale.

Présenté par Histovery en collaboration avec Rebuilding Notre-Dame et soutenu par L’Oréal Groupe

LONDRES, 14 février 2024 /PRNewswire/ — L’abbaye de Westminster a dévoilé notre Dame de ParisL’Exposition Augmentée, l’exposition immersive itinérante qui a officiellement ouvert ses portes au public ce mois-ci, juste à temps pour la mi-session.

Paris arrive à Londres à temps pour les vacances de mi-mandat : ​​l’abbaye de Westminster dévoile Notre Dame de Paris, l’exposition augmentée

Révélant l’histoire du chef-d’œuvre gothique français, notre Dame de Paris (Notre-Dame de Paris) depuis ses origines au XIIe siècle et ses illustres 850 ans d’histoire jusqu’à sa restauration minutieuse suite à l’incendie dévastateur de 2019, elle a été créée par les spécialistes du patrimoine numérique, Histovery, en collaboration avec Rebuilding Notre-Dame. de Paris et soutenu par L’Oréal Groupe.

Déjà vu par 300 000 visiteurs dans le monde, notamment à Paris, Washington, Montréal et Dubaile lieu du Royaume-Uni est la salle capitulaire du XIIIe siècle de l’abbaye de Westminster, une autre église célèbre et emblématique qui est un chef-d’œuvre de l’architecture gothique.

L’exposition emmène les visiteurs dans un voyage interactif à travers Notre-Dame passé. Les enfants de tous âges apprécieront de se plonger dans le couronnement scintillant de Napoléon Bonapartele somptueux mariage de le roi Henri IVet la construction du 19ème siècle de Notre-Dame flèche emblématique de Viollet-le-Duc, tragiquement détruite par l’incendie. Le savoir-faire, le talent artistique et la vision au fil des âges de ses architectes, artisans et constructeurs, ainsi que des experts du 21e siècle qui lui redonnent son ancienne gloire, prendront vie dans l’exposition.

Les visiteurs de l’exposition reçoivent un HistoPad™, une tablette portable à écran tactile développée par Histovery qui leur servira de portail vers les moments clés de Notre-Dame histoire et restauration. La technologie intuitive de l’appareil est accessible aux visiteurs de tous âges et de tous niveaux de connaissances technologiques. La visite est disponible en 13 langues et propose des fonctionnalités spéciales pour les familles : une chasse au trésor virtuelle pour collecter des fragments de vitraux pour remporter un diplôme et un studio de selfie ludique qui superpose les visages des bêtes fantastiques de la cathédrale.

La visite guidée de l’HistoPad™ à travers Notre-Dame L’histoire est conçue pour envelopper le visiteur dans une expérience multisensorielle comprenant l’audio de l’orgue de la cathédrale et le son des cloches, une réplique grandeur nature de l’une des célèbres statues de chimères de la structure et une projection de l’une des Notre-Dame rosaces emblématiques, qui ont survécu à l’incendie.

L’exposition est soutenue par le Groupe L’Oréal, qui, en tant qu’entreprise française centenaire, a participé au sauvetage et à la reconstruction de la cathédrale, et soutient depuis 2021 cette expérience innovante de parcourir le monde, permettant au plus grand nombre de accéder et découvrir la beauté de notre Dame et son patrimoine.

notre Dame de Paris doit rouvrir après des travaux de restauration 8 décembre 2024.

notre Dame de ParisL’exposition augmentée fait partie de Fraternité, une saison printanière d’événements à l’abbaye de Westminster célébrant les liens entre le Royaume-Uni et France avec de la musique, des conférences et des événements.

Dates d’exposition : du mercredi 7 février au 1er juin 2024

Entrée : Inclus avec l’entrée plein tarif à l’Abbaye :

Adultes : 29,00 £ Tarif réduit : 26,00 £

Créneaux de réservation chronométrés disponibles via www.westminster-abbey.org

Lieu : Abbaye de Westminster, salle capitulaire, LondresSW1P 3PA

Bruno de Sa MoreiraCo-fondateur et PDG, History “Cette exposition augmentée est une célébration de l’histoire extraordinaire et de la splendeur de notre bien-aimé Notre Dame de Paris. Grâce au format innovant unique d’Histovery, les individus de tous âges peuvent se plonger dans les 850 ans d’histoire de la cathédrale, revivre des moments historiques cruciaux et interagir avec les efforts de reconstruction en cours. Nous sommes très reconnaissants au Groupe L’Oréal d’avoir fait de cette exposition une réalité et sommes honorés de la présenter à l’abbaye de Westminster. Nous sommes particulièrement ravis que l’abbaye de Westminster accueille cette exposition en 2024, année qui coïncide avec la réouverture très attendue de notre Dame après une période de reconstruction de cinq ans.

Thierry Cheval, Directeur Général & Président, L’Oréal UK & Irlande « L’Oréal Groupe est incroyablement fier de soutenir cette exposition spéciale et de lui donner vie dans l’abbaye historique de Westminster. En tant qu’entreprise française centenaire, nous sommes fiers de participer à la sauvegarde et à la reconstruction de notre Dame, véritable symbole de l’artisanat, du patrimoine et de la culture française. Grâce au pouvoir de la technologie et de l’innovation, cette exposition a parcouru le monde dans le but de permettre au plus grand nombre d’accéder et de découvrir ce référentiel de connaissances et d’histoire commune à travers une expérience immersive unique.

