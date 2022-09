Rejoignez Raue Center For The Arts le 15 octobre 2022 à 20h00 pour Mania : l’hommage à ABBA (Auparavant ABBA Mania), le numéro un mondial du spectacle hommage à ABBA en tournée ! Formée en 1999, cette production a vendu des théâtres et des salles de concert du West End de Londres à Las Vegas et partout dans le monde, avec plus de 3 000 concerts en direct dans plus de 30 pays, apportant la musique du supergroupe suédois bien-aimé à plus de trois millions de personnes.

Dans cette recréation exaltante de deux heures de l’un des concerts les plus mémorables d’ABBA, Mania : l’hommage à ABBA fait revivre la flamboyance des années 1970. Cela inclut toutes les chansons édifiantes, dansantes et parfois déchirantes du groupe suédois emblématique, avec des costumes, une mise en scène, un éclairage et des effets fantastiques.

Mania : l’hommage à ABBA a récemment effectué une dixième tournée aux États-Unis, avec une impressionnante tournée nationale de 37 dates qui a visité 18 États et vendu plus de 50 000 billets.

Pour les fans d’ABBA depuis toujours, ainsi que pour les jeunes générations qui n’ont jamais eu l’occasion de voir le groupe ABBA se produire en direct, La manie fournit l’excuse parfaite pour faire la fête, revivre des souvenirs et simplement se divertir avec la meilleure musique de tous les temps. À son apogée, ABBA a marqué 25 succès dans le Top 40 au Royaume-Uni, dont 19 dans le Top 10, dont neuf sont allés au numéro 1 en l’espace de seulement neuf ans.

Alors déterrez ces chaussures à plateforme, époussetez ces pattes d’eph et profitez de tous vos tubes préférés, y compris “Mamma Mia”, “Voulez Vous”, “Dancing Queen”, “Winner Takes It All”, “Waterloo”, “Fernando”. ,” “Super Trouper”, “Me connaissant, te connaissant”, “Take a Chance On Me”, “The Name of the Game”, “SOS”, et bien d’autres.

Les billets vont de 37 $ à 50 $, en fonction des places assises dans le magnifique théâtre historique du Raue Center. Les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020