Cette hypothèse a maintenant été remise en question, et la gestion du gouvernement l’abattage des visons maintenant interrompu hante les dirigeants du pays – à plus d’un titre.

Mais plus un fléau pour le gouvernement était la révélation que tout cela était illégal – et si la première ministre Mette Frederiksen savait qu’elle enfreignait la loi lorsqu’elle a ordonné sa destruction sans l’approbation du Parlement.

Le fiasco du vison a dévasté Frederiksen, qui avait bénéficié d’un solide soutien pour sa gestion de la pandémie. Certains experts s’interrogent également sur des implications plus larges: ou le volet politique est obstrué la capacité du gouvernement à agir de manière décisive contre la pandémie, le nombre de cas quotidiens ayant plus que doublé au cours des deux dernières semaines.

L’élevage du vison est une industrie vieille de plusieurs siècles au Danemark, le pays étant le plus grand producteur de fourrure au monde. Lors de ventes aux enchères qui attirent des acheteurs de Russie, de Chine et du monde entier, Copenhagen Fur, la plus grande maison de vente aux enchères de fourrures au monde, a vendu l’année dernière 25 millions de fourrures de vison de producteurs danois. Avant le début de l’abattage, le pays comptait trois fois plus de visons que d’humains.