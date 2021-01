L’abattage du blaireau sera effectivement interdit en 2022, a annoncé le secrétaire à l’environnement, après des années de querelles entre les militants du bien-être animal et les agriculteurs.

Des milliers de blaireaux sont tués chaque année parce qu’ils propagent la tuberculose bovine aux vaches, menaçant les troupeaux des agriculteurs. L’année dernière, 27 000 bovins ont été abattus à cause de la maladie.

Cependant, les militants ont fait valoir qu’il existe des moyens plus éthiques et moins destructeurs pour l’environnement de cibler la maladie, tels que les vaccinations.

Le gouvernement est maintenant fermement tombé sur le dernier côté de l’argument et commencera à interdire les abattages l’année prochaine.

George Eustice, secrétaire à l’environnement, a déclaré que l’abattage indéfini n’est « pas acceptable », ajoutant que « l’abattage du blaireau est l’une des politiques les plus controversées et les plus conflictuelles de notre stratégie d’éradication de la bTB. Notre politique actuelle autorise des licences d’abattage intensives de quatre ans dans des zones définies avec cinq années supplémentaires d’abattage supplémentaire.

<< La consultation présente des propositions pour que Natural England (NE) cesse de délivrer les licences d'abattage intensif actuelles pour les nouvelles zones après 2022 et permette de raccourcir les nouvelles licences délivrées si le vétérinaire en chef juge cela acceptable. En outre, je propose de restreindre toute nouvelle licence d'abattage supplémentaire à deux ans et cesser de délivrer ces licences dans toutes les zones où l'abattage supplémentaire a déjà été autorisé. "

Il a ajouté qu’un vaccin bTB déployable pour bovins se poursuit et est en passe d’être achevé dans les cinq prochaines années, et que des essais seront en cours dans les mois à venir. L’Agence de la santé animale et végétale (APHA) a attribué un contrat à Eville & Jones, pour mener des essais vétérinaires sur le terrain visant à générer les preuves nécessaires pour permettre les autorisations de mise sur le marché au Royaume-Uni.

M. Eustice a déclaré aux agriculteurs que tout abattage serait arrêté sauf dans des circonstances extrêmes, ajoutant: « J’envisage qu’à l’avenir, une certaine forme d’abattage serait une option dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à toute poussée de maladie locale. »

Une position aussi forte sur l’abattage peut provenir du numéro 10. On pense que Boris Johnson a longtemps eu un dégoût pour l’abattage du blaireau, et sa fiancée, Carrie Symonds, est résolument contre. Elle a tweeté son opposition à l’abattage à plusieurs reprises.

Dominic Dyer Policy Advisor chez Born Free, et ancien PDG du Badger Trust, a déclaré: «La politique d’abattage du blaireau est de plus en plus devenue un poison politique pour le gouvernement. À ce jour, plus de 140 000 blaireaux auraient été abattus sous licence d’abattage depuis 2013 dans un coût public de plus de 60 millions de livres sterling dans des régions d’Angleterre allant de Cornwall à Cumbria. perte de sang et défaillance d’organe

Dans certaines régions d’Angleterre, la population de blaireaux a été tellement épuisée par l’abattage que l’espèce est en danger de disparaître localement des zones qu’elle a habitées depuis la période glaciaire. «