L’abandon des plans de logement ferait perdre à jamais des millions d’électeurs conservateurs et détruirait le marché

« JE VEUX une démocratie lucrative. Chaque homme et chaque femme est un capitaliste.

“Le logement est le début. Si vous êtes un homme ou une femme propriétaire, vous avez quelque chose.”

Les conservateurs doivent faciliter – et non compliquer – l’achat d’une maison pour les gens, écrit Simon Clarke

C’est ce qu’a dit Margaret Thatcher – et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a écrasé trois élections générales consécutives.

Lorsque le Parti conservateur a eu le plus de succès, c’est parce que nous avons placé le rêve d’accession à la propriété au centre de notre offre.

C’est la chose la plus naturelle au monde pour les gens de vouloir leur propre maison, que ce soit un premier appartement, une première maison en tant que jeune couple ou un endroit décent pour prendre sa retraite.

Notre travail devrait être de rendre cela plus facile, surtout en construisant les maisons dont un pays en pleine croissance a besoin.

Et ce gouvernement conservateur fait un travail décent – ​​le nombre de nouvelles maisons construites en 2019 était le plus élevé depuis 30 ans.

Mais tout cela est menacé.

Un amendement à notre projet phare de nivellement par le haut, soutenu par une cinquantaine de députés conservateurs, vise à supprimer tous les objectifs en matière de logement.

Je sais que mes collègues qui soutiennent cette proposition sont sincères dans leurs préoccupations concernant les taux de construction dans leurs circonscriptions – mais la simple vérité est que supprimer tous les objectifs signifierait que de nombreux conseils cesseraient d’autoriser la construction.

Ce serait une charte de NIMBY.

Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous assurer que les nouvelles maisons sont construites selon des normes élevées et apporter avec elles des infrastructures appropriées comme des écoles et des routes pour soutenir les communautés existantes.

Mais des évaluations indépendantes montrent que la suppression de tous les objectifs tuerait 100 000 nouvelles maisons par an.

Simon Clarke prévient que l’abandon des cibles détruira le marché du logement

Cela ne représenterait pas seulement une tragédie sociale et économique; ce serait un désastre pour le Parti conservateur.

Nous avons reculé à Londres pendant des années, et l’une des principales raisons à cela est que la pénurie de l’offre signifie qu’il est déjà trop cher d’acheter, et de plus en plus de louer, une maison décente dans la capitale.

Nos problèmes à Londres risquent de se propager beaucoup plus largement si nous bloquons le marché du logement avec cet amendement dangereux.