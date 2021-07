L’abandon des combustibles fossiles coûtera à la Grande-Bretagne 1,4 billion de livres sterling d’ici 2050

DÉCARBONISATION La Grande-Bretagne d’ici 2050 coûtera 1 400 milliards de livres sterling, soit l’équivalent de 50 000 livres sterling par ménage.

Le démantèlement des chaudières à gaz, le nettoyage de l’industrie et le passage aux voitures électriques coûteront tous très cher, prévient un rapport de surveillance du Trésor.

Le chancelier Rishi Sunak devrait imposer des taxes sur le carbone pour compenser la perte des taxes sur les carburants et d’autres coups portés à ses coffres lorsque les combustibles fossiles seront abandonnés, a prédit l’étude de 242 pages de l’Office for Budget Responsibility.

Boris Johnson s’est engagé à atteindre les émissions nettes zéro d’ici 2050 dans une tentative mondiale de stopper le changement climatique.

Mais l’OBR prévoit que la facture sera de 1 408 milliards de livres sterling sur 30 ans, soit 50 647 livres sterling pour chaque foyer britannique.

L’OBR estime que l’État devra trouver 344 milliards de livres sterling pour couvrir le coût.

Pourtant, il a insisté sur le fait qu’une grande partie de la facture – 1 086 milliards de livres sterling – sera couverte par les économies à mesure que les voitures et les maisons deviendront plus économes en énergie et moins chères à utiliser.

Cela signifierait un ménage typique jouant 11 583 £ en trois décennies.

Mais l’OBR a averti que ne rien faire contre le changement climatique aurait des « conséquences économiques catastrophiques ».

Les inondations et autres catastrophes météorologiques extrêmes causeraient des dommages économiques.

Une ruée vers les ressources à l’échelle mondiale pourrait également déclencher une guerre et une migration de masse qui pourraient nuire à la Grande-Bretagne.

Et l’OBR a déclaré qu’agir le plus tôt possible serait plus rentable à long terme.

Vauxhal bénéficie d’une augmentation de 100 millions de livres sterling VAUXHALL investit 100 millions de livres sterling dans la rénovation d’une usine pour construire des véhicules électriques, protégeant ainsi plus de 1 000 emplois. Son injection de trésorerie assurera l’avenir du site d’Ellesmere Port, construit en 1962 et qui employait autrefois 12 000 personnes. L’avenir de l’usine avait été mis en doute après que le constructeur automobile eut déclaré que son nouveau modèle Astra ne serait pas construit là-bas. Désormais, les fourgonnettes électriques sortiront de la ligne Cheshire à partir de l’année prochaine, suivies de voitures électriques pour Vauxhall, Opel, Peugeot et Citroën. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: « C’est un énorme vote de confiance dans notre économie. » Cela fait suite à l’annonce de la semaine dernière selon laquelle son rival Nissan s’engage à produire ses nouvelles voitures électriques à Sunderland.