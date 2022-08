Laal Singh Chaddha : Vivek Agnihotri s’intéresse au film d’Aamir Khan ? Tweets sur des héros de 60 ans désespérés de romancer de jeunes actrices

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha sorti le 11 août 2022. Le film a reçu une réponse mitigée de la part des critiques et du public, mais a pris un départ terne au box-office en collectant Rs. 12 crores le premier jour. Alors que tout le monde attend de voir quelle réponse le film recevra au cours du week-end, un récent tweet de Vivek Agnihotri a attiré l’attention de tous. Sans mentionner le nom de personne, le cinéaste a tweeté à propos d’acteurs de 60 ans désespérés de faire l’amour avec de jeunes actrices.

Il a tweeté : “Oubliez la qualité d’un film, quand des héros de 60 ans cherchent désespérément à faire l’amour avec des filles de 20/30 ans, photoshopant des visages pour avoir l’air jeune, il y a quelque chose de fondamentalement faux avec Bollywood. ‘Looking young & cool’ a détruit Bollywood . Et une seule personne en est responsable.”

Eh bien, de nombreux internautes ont répondu au tweet et ont rappelé à Vivek Agnihotri qu’il fut un temps où il soutenait le PK d’Aamir. Quelques-uns ont également souligné que de telles choses se produisent également dans l’industrie cinématographique du Sud. Découvrez ce que les internautes ont à dire sur le tweet du cinéaste

Vivek ji u était celui qui a promu PK. Vous êtes tous pareils et vous venez de Bollywood boycotté. pic.twitter.com/tT8vWgLLYa Ajay Singh (@ajaytosingh) 12 août 2022

Vivek bhai tu as soutenu pk une fois quand il s’est rendu compte maintenant tu es de l’autre côté de la barrière ? Jack Sparrow (@dveshpar) 12 août 2022

Monsieur… pourquoi bollywood seulement… south mein Rajnikant to 20 saal se ye kar rahe hai… pourquoi ne pas le cibler ??? Apne party wale hai isiliye ???? @imbanerji (@imbanerji) 12 août 2022

Je pense, Aamir 57 & Kareena 41, ce #Vivek le gars induit les gens en erreur. Et qu’en est-il de Rajnikant ? Pourquoi vous, Kangana ou bien d’autres êtes contre Bollywood, où vous en gagnez du pain et du beurre. Ne sois pas ridicule comme les gens religieux. Allez faire de bons films ! Dr Shahanur Rahman (@ShahanurRahmanM) 12 août 2022

Pendant ce temps, de nombreux internautes sont toujours en colère contre Aamir et Kareena, et #BoycottLaalSinghChaddha est à la mode sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Voyons si le film pourra faire sa marque au box-office ou non.