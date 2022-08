Laal Singh Chaddha : Sushmita Sen assiste à la projection du film d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan avec son ex-petit ami Rohman Shawl et ses filles ; les internautes posent des questions sur Lalit Modi

L’actrice de Bollywood Sushmita Sen a récemment célébré l’anniversaire de sa mère avec sa famille et son ex-petit ami Rohman Shawl. Récemment, l’ancienne Miss Univers et actrice Sushmita a été aperçue avec son ex-beau Rohman Shawl et ses filles Renee et Alisah lors de la projection de Laal Singh Chaddha qui mettait en vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan dans les rôles principaux. Une vidéo de Sushmita arrivant à la projection de Laal Singh Chaddha devient virale sur Internet et les fans en deviennent gaga.

Dans la vidéo, Sushmita a enfilé un ensemble coordonné bleu marine qu’elle a associé à des lunettes surdimensionnées. Elle a complété son look avec un maquillage subtil et a laissé ses cheveux ouverts. Dans la vidéo, elle a été vue en train de parler à d’autres invités lors de la projection, tandis que Rohman a été vu marchant aux côtés de Renee et Alisah.

Voir la vidéo –

En un rien de temps, les internautes ont réagi à la réunion de Sushmita avec son ex Rohman et ont inondé la section des commentaires. L’actrice d’Aarya a été brutalement trollée et appelée “baigarati”. Un utilisateur a écrit : « Sushmita sen ka dimagh kharab hogaya hai kabhi lalit kabhi rohman », tandis qu’un autre a commenté en disant : « Oh non #lalitmodi ». Un autre utilisateur a dit : « Ajeeb daastaan ​​hai Ye Kaha shuru Kaha khatm ». Les internautes ont même demandé où se trouvait Lalit Modi.

Pour les non-initiés, Lalit Modi a partagé une série de photos avec Sushmita et annoncé leur relation. Il a écrit: “Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives #sardaigne avec les familles – sans parler de mon # partenaire plus beau @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Sur la lune. Amoureux ne veut pas dire mariage ENCORE. MAIS UN QUI PAR DIEU GRACE SE PRODUIRA. JE VENAIS D’ANNONCER QUE NOUS SOMMES ENSEMBLE.

Sur le front du travail, Sushmita était en couple avec le mannequin Rohman Shawl, mais les deux se sont séparés l’année dernière. Elle a partagé la nouvelle de sa rupture et a écrit: “Nous avons commencé en tant qu’amis, nous restons amis !! La relation était terminée depuis longtemps … l’amour reste ».