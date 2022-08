Laal Singh Chaddha : « S’il vous plaît, ne boycottez pas mon film », déclare Aamir Khan ; partage son point de vue sur la perception qu’il n’aime pas l’Inde

Aamir Khan prépare la sortie de son film Laal Singh Chaddha. C’est son projet ambitieux qui a mis des années à se concrétiser. Grâce au confinement, Laal Singh Chaddha a connu quelques retards. Maintenant, le film dirigé par Advait Chandan devrait sortir le 11 août 2022. Il fait tout sous le soleil pour promouvoir au maximum Laal Singh Chaddha. Qu’il s’agisse de prendre des conseils de grands cinéastes du Sud ou de donner des interviews, il fait tout. Dans une récente interview, il a partagé son point de vue sur le film se faisant troller et les gens appelant au boycott de Laal Singh Chaddha.

Entertainment News: S’il vous plaît, ne boycottez pas mon film, déclare Aamir Khan

Après le lancement de la bande-annonce du film, BoycottLaalSinghChaddha était à la mode sur les réseaux sociaux. Tel que rapporté par Indian Today, on a demandé à Aamir Khan si une campagne aussi négative sur les réseaux sociaux contre son film l’affectait de quelque manière que ce soit. Il a répondu en disant qu’il se sentait triste et a demandé à tous de regarder son film. Il a également déclaré que la perception selon laquelle il n’aime pas l’Inde n’est pas vraie. Il a été cité en disant: “Oui, je me sens triste. Aussi, je suis triste que certaines des personnes qui disent cela, dans leur cœur, croient que je suis quelqu’un qui n’aime pas l’Inde. Dans leur cœur, ils croient, mais ce n’est pas vrai. C’est plutôt malheureux que certaines personnes ressentent cela. Ce n’est pas le cas. S’il vous plaît, ne boycottez pas mon film. S’il vous plaît, regardez mon film.

Si l’on s’en souvient, Aamir Khan s’était qualifié d’ennui majeur après son commentaire sur l’intolérance en Inde.

Tout sur Laal Singh Chaddha

Le film est l’adaptation officielle de Forrest Gump de Tom Hank. Il met également en vedette Kareena Kapoor Khan, les stars du Sud Naga Chaitanya et Chiranjeevi dans des rôles clés.