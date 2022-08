Laal Singh Chaddha PREMIÈRE critique de film sortie: Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan starrer est un “chef-d’œuvre”, “un blockbuster sûr”

Laal Singh Chaddha mettant en vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan est l’un des films les plus attendus de l’année. La bande-annonce et les chansons du film ont attiré l’attention de tous, et bien que #BoycottLaalSinghChaddha soit à la mode sur les réseaux sociaux, il y a des cinéphiles qui sont ravis de regarder le film. Le film est un remake du film hollywoodien Forrest Gump et tout le monde attend de connaître la critique de Laal Singh Chaddha. Eh bien maintenant, la première critique de Laal Singh Chaddha est maintenant disponible.

Umair Sandhu, qui est membre de l’Overseas Censor Board, a vu le film récemment. Il a publié sa critique sur Instagram et a qualifié Laal Singh Chaddha de “chef-d’œuvre” et lui a attribué quatre étoiles.

Il a écrit: “Dans l’ensemble, #laalsinghchaddha est un chef-d’œuvre. Un film formidable qui reste dans votre cœur et reste gravé dans votre mémoire bien après la fin de la projection. Un film brillant qui redonne confiance au cinéma hindi. En fait, il a gagné Ce n’est pas une erreur de dire que #LSC est le meilleur film sorti de l’industrie cinématographique hindi depuis très, très longtemps et marquez mes mots, on se souviendra de lui comme d’un classique dans les temps à venir.”

“#AamirKhan excelle dans le rôle-titre. C’est probablement l’un des personnages les plus difficiles qu’il ait joué jusqu’à présent et avec sa performance stellaire, Aamir Khan porte le film jusqu’au bout. #KareenaKapoor a volé la vedette comme toujours ! #nagachaitanya & #monasingh agit très bien ! Il mélange le drame, les émotions, extraordinairement la cerise sur le gâteau étant l’acte imposant d’Aamir Khan. Sure Shot Blockbuster”, a encore écrit Umair.

Les cinéphiles attendent beaucoup de Laal Singh Chaddha car ces dernières années, les films d’Aamir Khan ont été incroyables (sauf Thugs Of Hindostan). De plus, Aamir et Kareena Kapoor Khan reviennent ensemble sur les grands écrans après une interruption de 10 ans, de sorte que le public est également ravi de revoir leur hit jodi.

Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha devrait sortir le 11 août 2022. Le film se heurtera à la vedette d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan. Les deux films ont créé un bon buzz avant la sortie, mais il sera intéressant de voir quel film prendra les devants au box-office.