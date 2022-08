Laal Singh Chaddha prédiction du jour 2 de la collecte au box-office: la vedette d’Aamir Khan chute de 30% par rapport au jour 1; certains spectacles se vident

Laal Singh Chaddha a pris un départ plus faible que prévu au box-office le jour 1. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès les spectacles du matin. La Aamir Khan et Kareena Kapoor a envoyé des ondes de choc à travers le commerce et l’industrie cinématographique et les collections du deuxième jour ne feront qu’intensifier lesdites ondes de choc. Laal Singh Chaadha a ouvert au plus bas des prévisions commerciales avant la sortie, la collecte de seulement 12 crore net le jour 1 au box-office, un jour férié, et nos sources commerciales révèlent que les collections ont chuté de 30% le jour 2, vendredi, qui, malgré étant une journée de travail normale, j’avais besoin d’un saut.

Prédiction du jour 2 de la collecte au box-office de Laal Singh Chaddha

Il n’y a pas d’euphémisme pour dire cela : Laal Singh Chaddha est un autre gros billet Bollywood biggie qui a le commerce sous le choc, mais c’était prévu compte tenu du manque d’intérêt des masses et des jeunes avant la sortie. Néanmoins, la marge d’amélioration que tout le monde espérait contre l’espoir ne s’est pas produite le deuxième jour, la collection au box-office devant se situer dans une fourchette nette de 10 à 11 crores, avec une très faible chance de faire correspondre les numéros du jour 1 uniquement si le les spectacles du soir et de la nuit reprennent considérablement.

Laal Singh Chaddha joue mal partout sauf ici…

Les régions de Delhi, de la RCN et de l’est du Pendjab affichent de meilleurs résultats, mais même dans ces territoires, les collections de Laal Singh Chaddha ne sont guère intéressantes. Outre ces endroits, la vedette d’Aamir Khan et de Kareena Kapoor est extrêmement pauvre dans tous les circuits de masse, y compris UP, Bihar, CI, Gujarat et Rajasthan. L’ouverture était trop faible pour ce genre de budget et de casting vedette, lorsque Bhool Bhulaiyaa 2 a ouvert à 14,11 crore net. Même les chiffres du Sud sont inférieurs à ce qu’un Film d’Aamir Khanrecueille généralement là où il est le plus grand Étoile de Bollywood après Shah Rukh Khan tandis que Mumbai et Pune sont également pauvres en dehors des multiplex haut de gamme.