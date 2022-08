Laal Singh Chaddha : Pas de « scènes pour adultes » dans la vedette d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan ; l’acteur RÉVÈLE la raison derrière cela [Read Deets]

Laal Singh Chaddha vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film, réalisé par Advait Chandan, est un remake du film hollywoodien Forrest Gump. Le film original mettait en vedette Tom Hanks dans le rôle principal et comportait quelques scènes d’amour. Cependant, à Laal Singh Chaddha, il n’y a pas de “scènes pour adultes”, et Aamir Khan en a récemment parlé dans une interview. L’acteur a révélé qu’ils avaient décidé de ne pas conserver les scènes pour adultes du film original car il voulait que les gens regardent son film avec toute la famille.

Pas de “scènes pour adultes” à Laal Singh Chaddha

Lors d’une conversation avec Prabhat Khabar, Aamir Khan a déclaré: “Laal Singh Chaddha est principalement inspiré par l’original, Forrest Gump. Cependant, nous avons apporté quelques modifications pour répondre aux sensibilités du public indien. Le film hollywoodien comportait quelques scènes pour adultes; nous ne les a pas pris dans notre film. Nous voulons que les gens regardent notre film avec toute leur famille.

Tendances #BoycottLaalSinghChaddha sur les réseaux sociaux

De nos jours, l’actualité du divertissement est incomplète sans Laal Singh Chaddha. Le film a fait la une des journaux pour de nombreuses raisons, en particulier la tendance des médias sociaux #BoycottLaalSinghChaddha.

Aamir Khan sur #BoycottLaalSinghChaddha

Les internautes veulent boycotter le film d’Aamir Khan car ils ne sont pas satisfaits des déclarations de l’acteur et de sa co-star Kareena qu’ils avaient faites il y a quelques années. Récemment, alors qu’il parlait aux médias de la tendance, Aamir a déclaré : « Je suis triste que certaines personnes qui disent cela, dans leur cœur, croient que je suis quelqu’un qui n’aime pas l’Inde. Mais c’est faux. C’est plutôt regrettable que certaines personnes ressentent cela. Ce n’est pas le cas. S’il vous plaît, ne boycottez pas mon film. S’il vous plaît, regardez mon film.

Laal Singh Chaddha devrait sortir le 11 août 2022. Le film se heurtera à Raksha Bandhan d’Akshay Kumar. Récemment, même #BoycottRakshaBandhanMovie était à la mode sur les réseaux sociaux car les internautes sont mécontents du tweet de Kanika Dhillon (scénariste du film) qu’elle a fait il y a quelques années.