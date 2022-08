Laal Singh Chaddha: Naga Chaitanya révèle comment le divorce avec Samantha Ruth Prabhu a affecté sa vie professionnelle [Exclusive]

C’était malheureux lorsque Naga Chaitanya a annoncé son divorce avec l’amour de sa vie Samantha Ruth Prabhu l’année dernière en octobre. Alors que Samantha et Chaitanya sont restées muettes sur la raison qui a conduit à leur séparation, l’acteur de Laal Singh Chaddha a révélé comment sa rupture avec Samantha a affecté sa vie professionnelle.

“Je me suis en quelque sorte construit pour ne pas laisser ma vie personnelle affecter ma vie professionnelle. Mais évidemment, quand la vie personnelle est mise au premier plan, elle devient le gros titre plus que votre vie professionnelle. Cela devient vraiment frustrant. Vous ne voulez pas les gens à connecter votre vie personnelle à votre vie professionnelle parce que je ne la connecte pas et j’ai créé une barrière très claire entre les deux”, a déclaré Naga Chaitanya à Bollywood Life dans une interview exclusive.

“C’est triste parfois de voir de nulle part qu’ils relient ma vie personnelle à mes films, ce que quelqu’un a dit et ce qui s’est passé. Mais malheureusement, c’est comme ça aujourd’hui, les nouvelles remplacent les nouvelles, alors je m’apprends à continuer à travailler plus dur à mon travail et s’est assuré que mon travail brille. Et finalement, il le fera », a-t-il ajouté.

Regardez la vidéo ici :

Sur Koffee With Karan 7, Samantha a parlé de rancune avec son ex-mari, ajoutant que leur séparation n’était pas à l’amiable. “Il y a des sentiments durs comme si vous nous mettez tous les deux dans une pièce, vous devez cacher des objets pointus. Donc pour l’instant, oui. Ce n’est pas une situation amicale en ce moment. Cela pourrait être à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

Bien que l’actrice de Shakuntalam ait révélé ce qu’elle ressentait lorsqu’elle a réalisé qu’elle devait divorcer de Naga Chaitanya, elle a gardé secrète la raison du divorce depuis lors. La cause de leur séparation est restée un mystère pour leurs admirateurs, aucune des parties ne disant quoi que ce soit.