Laal Singh Chaddha met en vedette les photos d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan des décors divulgués

La septième saison de Koffee With Karan, animée par le cinéaste et producteur Karan Johar, va devenir plus épicée et spéciale alors qu’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan orneront le canapé pour promouvoir leur prochain film Laal Singh Chaddha dans l’émission de chat populaire .

Le jeudi 28 juillet, des photos des décors de l’émission ont été divulguées en ligne et circulent sur Internet dans lesquelles Aamir peut être vu vêtu d’une kurta unie traditionnelle avec un jean et Kareena peut être vue dans un tailleur-pantalon noir. Les deux acteurs sont également vus poser pour des photos avec leurs fans.





C’était le mercredi 27 juillet, lorsque Kareena avait laissé tomber les photos dans un tailleur-pantalon noir sur sa poignée Instagram et sa légende avait fait allusion à son apparition dans l’émission de discussion en cours. Partageant ses trois photos, l’actrice de Jab We Met avait écrit : “J’aime mon Koffee noir”. Maintenant, ces photos confirment qu’elle sera vue dans l’émission avec Aamir Khan.

Selon un reportage, le réalisateur d’Ae Dil Hai Mushkil a discuté de la vie personnelle d’Aamir dans l’émission. “Karan a eu une discussion intense avec Aamir sur ses relations cordiales avec Reena et Kiran et sur la façon dont ils font toujours partie de la famille. Il a également discuté de la dynamique avec ses enfants Junaid, Ira et Azad”, a déclaré une source. Actualités18.

La source a également déclaré au portail que les deux stars avaient partagé leurs opinions sur le débat Bollywood contre le cinéma du Sud en ajoutant : “Tous les deux avaient une vision intéressante de ce qui ne va pas avec le cinéma hindi et de la montée des films du Sud. Ils a également discuté de l’avenir de Bollywood et de la façon dont OTT a réveillé l’industrie pour proposer des sujets intéressants.”

Une adaptation de Tom Hanks avec Forrest Gump, plusieurs fois oscarisé, le réalisateur Advait Chandan Laal Singh Chaddha sortira le 11 août et affrontera Akshay Kumar et Bhumi Pednekar avec Raksha Bandhan réalisé par Aanand L. Rai.