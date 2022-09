Laal Singh Chaddha, Liger et d’autres films récents subissent de gros revers avec leurs accords OTT ? Voici une liste de films et leurs pertes

Laal Singh Chaddha a pris un départ plus bas que prévu au box-office le jour 1 et a plongé plus loin par la suite, se terminant comme l’une des plus grandes catastrophes au box-office de 2022 et parmi les plus gros revers de Aamir Khanl’illustre carrière à l’écran de. En fait, un rapport de Mid-Day indique que Amir a été si durement touchée par l’échec de Laal Singh Chaddhasans doute aggravé par la malveillance ‘Boycotter Laal Singh Chaddha‘ tendance, qu’il a décidé de faire une longue pause dans son travail d’acteur, surmontée de longues vacances aux États-Unis avec son ex-femme Kiran Rao et fils Azad Rao. Et la seule grâce salvatrice du film, ses collections à l’étranger, semble également se nourrir de rapports gonflés.

Laal Singh Chaddha collection au box-office à l’étranger

Le box-office à l’étranger de Laal Singh Chaddha est présenté comme la seule et unique plume dans la casquette en lambeaux du film, mais cela ne semble plus être le cas. Selon un reportage sur le divertissement dans Box Office India, le film n’a que très bien performé aux États-Unis et au Canada, où il a jusqu’à présent rapporté collectivement 6,8 millions de dollars en 13 jours, ce qui n’est en aucun cas formidable. Au total, le film vient de récolter 7,2 millions de dollars sur tous les marchés étrangers, ce qui met ses performances ailleurs en perspective.