Laal Singh Chaddha: Les producteurs BLAME Aamir Khan pour la course désastreuse au box-office du film? Voici ce que nous savons

L’échec de Laal Singh Chaddha a acheté beaucoup de négativité à la superstar Aamir Khan et a nui à la valeur de sa marque. Le dernier buzz dans l’industrie est que l’acteur est blâmé pour que Laal Singh Chadha soit une telle déception. Les producteurs lui reprocheraient cet échec. Comme nous l’avons signalé dans Bollywood Hungama Viacom 18 est extrêmement fâché avec Aamir Khan et ils blâment entièrement la superstar pour l’échec.

Laal Singh Chaddha est un remake du film le plus réussi et le plus aimé d’Hollywood, Forest Gump, avec Tom Hanks. Viacom 18 aurait aidé Aamir Khan à acheter les droits du film en payant une lourde somme de 180 crores. Le film a été développé pour être en partenariat entre Viacom 18 et la production d’Aamir Khan, mais en ce qui concerne les promotions, c’est Aamir qui décidait de tout sans le consentement du rapport de Viacom 18 dans Hungama. Les fans de l’actualité du divertissement ont été trop déçus par le film.

L’échec de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan a entraîné une perte énorme pour les producteurs

Viacom 18 a été informé de l’apparition d’Aamir Khan dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar à la dernière minute, alors même qu’il a pris la décision de passer uniquement sur Kaun Banega Crorepati d’Amitabh Bachchan, tandis que Viacom 18 jouait le rôle de spectateur muet. Eh bien, Aamir est connu pour fonctionner de cette façon, mais cette fois, sa stratégie a échoué et, par conséquent, le jeu du blâme a commencé. Il est également indiqué que tous les appels promotionnels ont été pris uniquement par Aamir Khan qui sera le PR du film, le marketing, le stratège et plus encore. L’énorme perte a laissé les producteurs consternés et ils se demandent comment ils vont récupérer la perte de leur investissement de 180 crore.

Alors qu’Aamir Khan, qui a le cœur brisé par l’échec désastreux de Laal Singh Chadha, avait fait une pause et pourrait s’envoler pour les États-Unis avec son ex-femme Kiran Rao et son fils Azad pour de petites vacances et pour rester à l’écart de l’industrie pendant un certain temps.