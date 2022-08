Laal Singh Chaddha: Les internautes qualifient Annu Kapoor de “grossier” après qu’il ait révélé qu’il ne regardait pas de films après avoir été interrogé sur le film d’Aamir Khan

L’acteur vétéran Annu Kapoor est actuellement occupé à promouvoir son émission OTT récemment publiée intitulée Crash Course. Au cours de l’un des événements promotionnels, Annu Kapoor a été interrogée sur le prochain film d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha. Au cours de l’interaction avec les médias, l’acteur vétéran a été interrogé sur le film d’Aamir et Kareena Kapoor Khan. La réaction d’Annu Kapoor a choqué tout le monde en disant qu’il ne savait pas qui il était. Oui, tu l’as bien lu!

Dans la vidéo partagée sur Instagram, Annu Kapoor a été interrogé sur Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et a déclaré qu’il ne regardait pas de films et ne le savait pas. Il a ajouté qu’il ne regardait pas de films, ni les siens. Il a dit que, ‘Mujhe pata bhi nahi hain yeh kaun hai sach beaucoup. Toh mein kya bata paunga ki kaun hain woh. Je n’ai aucune idée.’

En un rien de temps, les internautes ont réagi à sa déclaration et l’ont qualifié d’impoli. L’un des utilisateurs a écrit : “Pourquoi travaillez-vous dans des films alors ?”, tandis qu’un autre a commenté en disant : “C’est impoli ?”. Parlant de Laal Singh Singh, le film met en vedette Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Naga Chaitanya dans les rôles principaux. Le film est un remake officiel de “Forrest Gump” avec Tom Hanks et sortira le 11 août.