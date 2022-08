Laal Singh Chaddha : le réalisateur Advait Chandan fait une déclaration CHOQUANTE à propos de la vedette d’Aamir Khan ; dit: “Les gens sont payés pour troller”

Laal Singh Chaddha est basé sur le classique hollywoodien primé aux Oscars en 1994, Forrest Gumpqui retrace l’évolution de Tom Hank‘ personnage éponyme à travers les annales de l’histoire américaine. Laal Singh Chaddha devrait emprunter un chemin similaire et la bande-annonce du Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette, qui a chuté entre le IPL 2022 final, signifie simplement que, avec un jeune Aamir Khan souffrant d’un handicap à la marche et de problèmes mentaux, pour surmonter le premier et entreprendre un marathon de cross-country qui changera sa vie.

Le réalisateur Advait Chandan affirme que “les gens sont payés pour troller”

Avec le ‘Boycotter Laal Singh Chaddha‘ tendance en plein essor chaque jour alors que la vedette d’Aamir Khan et Kareena Kapoor se rapproche de la sortie, directeur Advait Chandan trouvé un moyen spirituel de contrer les trolls. Partager un Histoire Instagram, il a écrit “On me dit qu’il y a des gens qui sont payés pour troller Aamir Sir. C’est profondément bouleversant à entendre et c’est carrément injuste. Pourquoi l’ai-je trollé gratuitement ? #PayEveryTroll .” Découvrez son message ci-dessous:

Prédiction de Laal Singh Chaddha au box-office jour 1

BollywoodLife est entré en contact avec le célèbre exploitant et distributeur de films Akshaye Rathi, qui est d’avis : “C’est un film de bouche à oreille dans le genre, pas un artiste masala commercial. Donc, il aura purement son box-office courir sur le mérite de son contenu, et heureusement, tourne autour d’une prémisse qui est très universelle en appel l’histoire de l’Inde à travers l’histoire d’une personne peut potentiellement toucher le cœur de beaucoup de gens dans tout le pays. Je pense que Laal Singh Chaddha ouvrira peut-être dans la gamme de 12 crore nett, et après cela, ce sera basé sur son mérite. Il y a Raksha Bandhan (le festival), le Jour de l’Indépendance, tout le week-end, et ces facteurs peuvent vraiment augmenter l’activité.”

Nous avons également contacté l’exposant et expert commercial bien connu Vishek Chauhan, qui avait une vision plus sévère de la perspective d’ouverture de la star Aamir Khan et Kareena Kapoor. “L’avance est très lente. Tout ce qui vient (8-10 crore net) provient des multiplexes haut de gamme et s’étend sur tout le week-end et la réservation à l’avance est presque nulle dans les intérieurs, malgré la sortie du film sur Raksha Bandhan et ayant deux vacances au cours de son week-end prolongé (5 jours). Il y a un véritable manque d’intérêt, ce qui se traduit par une absence de traction dans de nombreuses régions du pays. Cela pourrait prendre une ouverture de 12 à 13 crores nets, mais ce serait un début désastreux car il était considéré comme un film de 300 crores”, a-t-il déclaré.

Laal Singh Chaddha sort dans les salles du monde entier le 11 août.