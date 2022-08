Laal Singh Chaddha : Le film d’Aamir Khan subit une perte énorme, les producteurs exigent une compensation monétaire ? Les fabricants réagissent aux rapports

Depuis la sortie de Laal Singh Chaddha, il y a eu de forts rapports sur le film faisant face à une énorme perte car il s’agit du premier film d’Aamir Khan qui, malgré sa sortie un long week-end, le film n’a pas réussi à gagner même 50 crore en 4 jours de libération. Laal Singh Chaddha d’Aamir a obtenu l’ouverture la plus basse de 13 crore le premier jour au box-office. Les rapports affirmaient qu’Aamir était sous le choc de ces chiffres et était prêt à indemniser les producteurs du film. Et enfin, les producteurs du film ont réagi aux informations les qualifiant de spéculations sans fondement.

Selon le rapport, le PDG de Viacom 18, Ajit Andhare, a déclaré à plusieurs reprises : ” Il n’y a pas de distributeurs externes, il est distribué par V18Studios, et aucun argent n’est perdu en premier lieu. Le film est toujours diffusé dans les salles en Inde et à l’étranger. Ce sont des spéculations sans fondement”. Alors qu’auparavant, Bollywood Hungama avait affirmé qu’Aamir était gravement affecté par le résultat de LSC, “Aamir avait travaillé dur pour rendre possible la meilleure version de Forrest Gump. Le rejet l’a frappé très durement”.

Laal Singh Chaddha a fait face à un boycott massif depuis les bandes-annonces. Les internautes ont fortement rejeté le film basé sur Aamir dépréciant les sentiments religieux des hindous à travers ses films et plus encore. Cependant, avant la sortie, Aamir Khan avait même insisté pour que tout le monde ne boycotte pas son film car il a énormément travaillé dur et il y a beaucoup de gens associés au film qui ont des espoirs printaniers. Alors que les chiffres du box-office montrent à quel point le film d’Aamir a du mal à attirer la danse d’équipe dans les salles. De nombreux métiers ont affirmé que le film pourrait rapporter 75 crores d’affaires à vie. Laal Singh Chaddha est considéré comme le pire film d’Aamir Khan après Mela.