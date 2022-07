Laal Singh Chaddha : KRK révèle que Naga Chaitanya regrette d’avoir fait partie du film d’Aamir Khan ; blâme la superstar pour la rupture de Chay avec Samantha Ruth Prabhu

Kamaal R Khan a été plutôt méchant avec ses commentaires sur des films comme Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Shamshera de Ranbir Kapoor. Avec ce dernier tanking au box-office, tous les regards sont tournés vers Laal Singh Chaddha pour faire revivre Bollywood. Aamir Khan fait un retour après une longue période. Le film met également en vedette Naga Chaitanya et Kareena Kapoor Khan. Naga Chaitanya joue le rôle d’un major de l’ARMÉE. Le film est le remake de Forrest Gump. Il semble qu’Aamir Khan ait payé Rs 75 crores pour les droits du film. KRK a déclaré que Naga Chaitanya avait déjà dit à des amis qu’il regrettait de faire partie du film mais qu’il n’avait plus d’autre choix que de le promouvoir en disant que c’était un bon film.

Naga Chaitanya a dit à l’un de ses amis réalisateurs : – Je regrette vraiment d’avoir fait ce film #LaalSinghChacha. Je n’ai jamais pensé que ce serait si mauvais. Mais maintenant, je ne peux rien faire d’autre que l’appeler un bon film. Assez juste! KRK (@kamaalrkhan) 24 juillet 2022

Naga Chaitanya a remercié Aamir Khan de lui avoir offert le film. La superstar a également rencontré Nagarjuna et sa mère dans leur résidence d’Hyderabad. Un dîner spécial a été organisé pour lui. Il avait dit qu’Aamir Khan l’avait appelé pour lui offrir personnellement le film. Il semble qu’il se soit rendu à Mumbai pour des discussions finales et qu’il ait rapidement rejoint le groupe. Il s’est senti heureux quand Aamir Khan a dit qu’il avait regardé certaines des performances de Naga Chaitanya et a estimé qu’il convenait au rôle de l’homme de l’armée.

J’ai toute l’histoire, comment #Aamir Khan convaincu #NagaChaitanya divorcer de sa femme #Samantha. Signifie qu’il a le cœur noir plein?! Toh Bhai Aise Aadmi Ki filme Toh Nahi Chal Sakti. Mon avis sortira bientôt. KRK (@kamaalrkhan) 25 juillet 2022

Les fans ne sont pas impressionnés et lui ont dit de ne pas entrer dans la vie personnelle des acteurs. Comme nous le savons, Aamir Khan s’est également séparé de Kiran Rao en 2020. La séparation de Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya a été un énorme choc pour les fans de #ChaySam.