Laal Singh Chaddha; KRK affirme qu’il a DÉTRUIT la carrière d’Aamir Khan ; avertit Shah Rukh Khan et Salman Khan du même sort

Laal Singh Chaddha a pris un départ plus faible que prévu au box-office le jour 1 et plongé plus loin le jour 2. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès le premier jour lui-même. L’ouverture nette de 12 crore que le Aamir Khan et Kareena Kapoor starrer a envoyé des ondes de choc à travers le commerce et l’industrie cinématographique et la collecte du deuxième jour de 7,50 crore net n’a fait qu’intensifier lesdites ondes de choc. Même les critiques sont assez mitigées. Et il semble que tout le monde saute sur le ‘Boycottez Laal Singh‘ en marche pour une part du gâteau, avec Kamal R Khan alias KRK allant jusqu’à prétendre qu’il a détruit Amirsa carrière.

KRK affirme avoir DÉTRUIT la carrière d’Aamir Khan

S’adressant à son compte Twitter officiel, KRK a écrit: “Bhai Jaan @iamsrk Aaj #AamirKhan Ka Carrière khatam Kar Diya Gaya Hai. Bas Ab Aapki #Pathan Aur #Budhao Ki Film Ka attend hai. Aap Dono Bhi Jaldi Libère Karo. Attends Nahi Ho Paa Raha Haï.” Dans un autre tweet, a ajouté : “Si quelqu’un a ne serait-ce que 1 % de doute sur l’échec de son film, il devrait donc demander à @iamsrk Bhai Jaan de faire une scène dans ce film pour être sûr à 100 % que le film ne deviendra qu’un désastre.” des coups de semonce à la fois à Shah Rukh Khan et à Salman Khan dans le marché. Bien sûr, n’importe qui avec ne serait-ce qu’un demi-cerveau saurait qu’il rejoint le troupeau et qu’il n’a pas fait de squat idiot. Quoi qu’il en soit, consultez ses tweets ci-dessous:

Bhaï Jaan @iamsrk Aaj #Aamir Khan Ka Carrière khatam Kar Diya Gaya Hai. Bas Ab Aapki #Pathan Aur #Boudhao Ki Film Ka attends hai. Aap Dono Bhi Jaldi Libère Karo. Attendez Nahi Ho Paa Raha Hai.? KRK (@kamaalrkhan) 11 août 2022

Si quelqu’un a même 1% de doute sur l’échec de son film, alors il devrait demander @iamsrk Bhai Jaan de faire une scène dans ce film pour être sûr à 100% que le film ne deviendra qu’un désastre. KRK (@kamaalrkhan) 11 août 2022

Laal Singh Chaddha continue de se produire dans quelques centres seulement…

Le plus gros problème est que lorsque le film a finalement atteint un pic le 3e jour, le 13 août, ce n’était que dans quelques territoires comme Delhi, NCR, East Punjab et Mumbai, et même ici, ce sont les multiplexes haut de gamme qui font grimper les chiffres pour Laal Singh Chaddha. Outre ces endroits, la vedette d’Aamir Khan et Kareena Kapoor continue d’être extrêmement pauvre dans tous les circuits de masse, y compris UP, Bihar, CI, Gujarat et Rajasthan.