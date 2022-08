Laal Singh Chaddha: Ira Khan fait la promotion du film de papa Aamir Khan de la manière la plus romantique avec son petit ami Nupur Shikhare [View Post]

Laal Singh Chaddha est basé sur le classique hollywoodien primé aux Oscars en 1994, Forrest Gumpqui retrace l’évolution de Tom Hank‘ personnage éponyme à travers les annales de l’histoire américaine. Laal Singh Chaddha devrait emprunter un chemin similaire et la bande-annonce du Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette, qui a chuté entre le IPL 2022 final, signifie simplement que, avec un jeune Aamir Khan souffrant d’un handicap à la marche et de problèmes mentaux, pour surmonter le premier et entreprendre un marathon de cross-country qui changera sa vie.

Ira Khan fait la promotion de Laal Singh Chaddha de papa Aamir Khan

Ira Khan et son petit ami, Nupur Shikhare, ont décidé de soutenir fermement le père de l’ancien, la prochaine grande sortie d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, en particulier parmi le tollé croissant et franchement ridicule de «boycott» contre le film. Les deux tourtereaux se sont jumelés en noir comme Ira Khan a posté une photo adorée avec son petit ami Nupur Shikhare sur son compte Instagram officiel tout en criant à son père, Laal Singh Chaddha. Découvrez son post Insta ci-dessous:

Aamir Khan n’aimait pas l’idée de refaire Forrest Gump

S’ouvrant initialement pas comme l’idée de refaire Forrest Gump, Aamir Khan a déclaré au site Web Cinestaan ​​qu’il était avant tout un peu inquiet quand Atul Kulkarni avait écrit le scénario car il n’en avait pas écrit auparavant et il a également estimé qu’un classique culte comme Forrest Gump est très difficile à imaginer s’adapter dans un autre film, c’est pourquoi il n’a pas écouté le scénario d’Atul pendant 2 années entières, mais a finalement concédé car ce dernier a continué à le poursuivre. Aamir a ajouté qu’il avait même interrogé Atul sur la façon dont il avait osé penser à lui faire lire un scénario sur Forrest Gump et comment pourrait-il imaginer refaire Forrest Gump, ce qui reviendrait à refaire Mughal-a-Azam et Mother India.