Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan sont rejetés par le public la première semaine, vérifiez les collections au jour le jour

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan avec Laal Singh Chaddha, et Akshay Kumar ont titré Raksha Bandhan sorti en salles le jeudi 11 août sur le festival de Raksha Bandhan avec un week-end prolongé devant eux, y compris les vacances de la fête de l’indépendance le 15 août.

Il a été présenté comme le plus grand affrontement de l’année depuis qu’Aamir est revenu au cinéma après quatre ans après son raté Thugs of Hindostan avec Amitabh Bachchan et Katrina Kaif, et Akshay cherchait à rebondir après deux flops majeurs cette année, à savoir Samrat Prithviraj et Bachchhan Paandey.

La première semaine a été désastreuse pour les deux films au box-office car ils n’ont même pas réussi à collecter Rs 50 crore au box-office national. Alors que Laal Singh Chaddha a collecté Rs 49,65 crore, Raksha Bandhan a gagné Rs 36,07 crore au box-office jusqu’au mercredi 17 août, selon un rapport de Pinkvilla.

Le rapport mentionne également les collections quotidiennes des deux films. Le réalisateur Advait Chandan a ouvert à Rs 11,5 crore le premier jour, tandis que le réalisateur Aanand L Rai a ouvert à Rs 8 crore. On s’attendait à ce que les deux films reprennent en raison du week-end de vacances prolongé, mais les films ont été rejetés par le public.

Collections quotidiennes de Laal Singh Chaddha

Jeudi 11 août – Rs. 11,50 crores (Raksha Bandhan)

Vendredi 12 août – Rs. 7,25 crores

Samedi 13 août – Rs. 9 crores

Dimanche 14 août – Rs. 10 crores

Lundi 15 août – Rs. 8,50 crores (Jour de l’Indépendance)

Mardi 16 août – Rs. 1,85 crore

Mercredi 17 août -Rs. 1,55 crore

Total première semaine – Rs. 49,65 crores

Collections quotidiennes de Raksha Bandhan

Jeudi 11 août – Rs. 8 crores (Raksha Bandhan)

Vendredi 12 août – Rs. 6,25 crores

Samedi 13 août – Rs. 6,10 crores

Dimanche 14 août – Rs. 6,75 crores

Lundi 15 août – Rs. 6,50 crores (Jour de l’Indépendance)

Mardi 16 août – Rs. 1,40 crore

Mercredi 17 août – Rs. 1,17 crore

Total première semaine – Rs. 36,07 crores

Après Raksha Bandhan, Akshay Kumar a encore deux sorties pour cette année – Cuttputlli et Ram Setu, tandis qu’Aamir Khan n’a pas encore annoncé son prochain projet.