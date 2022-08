Laal Singh Chaddha est peut-être confronté à une bataille difficile au box-office, mais le panel des Oscars pense que la vedette d’Aamir Khan est un grand film – voici comment

Laal Singh Chaddha a pris un départ plus faible que prévu au box-office le jour 1 et plongé plus loin le jour 2. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès le premier jour lui-même. L’ouverture nette de 12 crore que le Aamir Khan et Kareena Kapoor starrer a envoyé des ondes de choc à travers le commerce et l’industrie cinématographique et la collecte du deuxième jour de 7,50 crore net n’a fait qu’intensifier lesdites ondes de choc. Même les critiques sont assez mitigées. Cela étant dit, Laal Singh Chaddha a reçu l’approbation de l’une des autorités les plus prestigieuses du cinéma, le oscar panneau.

Le panel des Oscars fait l’éloge de la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha

Appelant un Laal Singh Chaddha une “adaptation fidèle” de Forrest Gump, le prix de l’Académie panneau a pris à son officiel Twitter poignée le samedi 13 août et a écrit : “Robert Zemeckis et l’histoire radicale d’Eric Roth d’un homme qui change le monde avec gentillesse reçoit une fidèle adaptation indienne dans Advait Chandan et Atul Kulkarni’s ‘Laal Singh Chaddha’ feat. Aamir Khan dans le rôle rendu célèbre par Tom Hanks.” Découvrez le tweet ci-dessous :

Forrest Gump ? Laal Singh Chaddha L’histoire radicale de Robert Zemeckis et Eric Roth d’un homme qui change le monde avec gentillesse reçoit une fidèle adaptation indienne dans Advait Chandan et Atul Kulkarni’s ‘Laal Singh Chaddha’ feat. Aamir Khan dans le rôle rendu célèbre par Tom Hanks. pic.twitter.com/QAcqT4yLkm L’Académie (@TheAcademy) 12 août 2022

Laal Singh Chaddha continue de se produire dans quelques centres seulement…

Le plus gros problème est que lorsque le film a finalement atteint un pic le 3e jour, le 13 août, ce n’était que dans quelques territoires comme Delhi, NCR, East Punjab et Mumbai, et même ici, ce sont les multiplexes haut de gamme qui font grimper les chiffres pour Laal Singh Chaddha. Outre ces endroits, la vedette d’Aamir Khan et Kareena Kapoor continue d’être extrêmement pauvre dans tous les circuits de masse, y compris UP, Bihar, CI, Gujarat et Rajasthan.