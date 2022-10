“Laal Singh Chaddha” d’Aamir Khan tombe enfin sur Netflix et Twitter en raffole

Après une sortie en salles le 11 août 2022, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan est maintenant sorti sur la plateforme OTT Netflix. La comédie dramatique romantique, mettant également en vedette Kareena Kapoor Khan et Ahmad Ibn Umar, a été réalisée par Advait Chandan et est un prétendu remake du film classique hollywoodien Forrest Gump de 1994. Malheureusement, le film a eu une mauvaise performance au box-office. Le film est devenu le plus bas résultat au box-office d’Aamir en près d’une décennie. Cependant, étonnamment, après sa sortie OTT, le film reçoit maintenant de bonnes critiques.

“CHEF-D’OEUVRE. Film le plus sous-estimé de cette génération. Histoire, jeu d’écran, réalisation, jeu d’acteur, chansons, musique, tout est de premier ordre. Une fois dans une génération, un film touchant au cœur », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Un Laal sobre et sobre interprété par Aamir tout en tenant toujours son enfant, regarde l’innocence et l’émerveillement. Je ne sais pas pourquoi, d’un point de vue créatif, on a pensé qu’il était sage de suivre la voie animée pendant la majeure partie du film, mais je chérirai toujours la dernière heure de #LaalSinghChaddha.

Voici quelques réactions :

Vu #LaalSinghChaddha Hier, je ne comprends toujours pas pourquoi ce film a échoué. Je sais une chose pour un fait que LSC sera apprécié par de nombreuses personnes lorsqu’elles regarderont cela sur OTT. (1/N) — Sachin Dubey (सांझ) (@Kavi_Kathakar) 7 octobre 2022

Ouah! Quelle belle histoire d’amour #LaalSinghChaddha il donne des leçons, de la poésie, de l’inspiration, du sens de l’amour et de la vie. Une personne si attentionnée et aimante #LaalSinghChaddha

Merci d’avoir donné un beau film! – Rahul Rathod (@ nayakrahul387) 6 octobre 2022

J’avais déjà regardé “Forrest Gump” mais je voulais quand même essayer “Laal Singh Chaddha” et je l’ai fait. Je me suis complètement laissé emporter par la performance d’Aamir Khan. Quel acteur formidable comme toujours. M’a gardé engagé dans l’adaptation indienne bien tentée. PERFECTIONNISTE#LaalSinghChaddha – Fuzail Khan (@ khanfuzail55) 6 octobre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Netflix India sur Twitter a fait une annonce officielle et partagé l’affiche du film. Dans l’affiche, Aamir et Kareena sont vus dans l’image principale, tandis que l’arrière-plan représente une image fixe du film. Le film est également disponible en hindi, télougou et tamoul. La légende disait également: “Gardez vos golgappas de pop-corn prêts car Laal Singh Chaddha est maintenant en streaming”. Jetez un oeil à la publication ci-dessous.

Selon les premiers rapports, Laal Singh Chaddha devait sortir sur une plateforme de streaming l’année prochaine. Cependant, en raison de mauvaises performances, les créateurs ont décidé de le publier plus tôt. Après une attente de 2 mois, Laal Singh Chaddha a signé un accord avec Netflix après de nombreux allers-retours. Le film a bombardé commercialement dans les salles, ne rapportant que 130 crores de roupies dans le monde contre un budget annoncé de 180 crores de roupies. En Inde, le film a rapporté moins de Rs 70 crore.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici