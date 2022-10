Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan occupe la deuxième place de la liste mondiale des films non anglais sur Netflix

En termes de recettes au box-office, Laal Singh Chaddha était parmi les plus grandes déceptions de Bollywood de l’année. Le film d’Aamir Khan a été présenté comme l’une des plus grandes sorties de 2022, mais il n’a pas réussi à rapporter même Rs 100 crore dans le monde. Cependant, le film semble avoir trouvé son dû lorsqu’il a été rendu disponible sur Netflix au début du mois. Le film a accumulé un nombre de visionnages exceptionnel en raison de la qualité de son accueil par le public. Selon le service de streaming, il s’est hissé au rang de numéro 1 des films non anglais sur Netflix dans le monde et de numéro deux en Inde.

Selon Hindustan Times, Laal Singh Chaddha a été diffusé sur Netflix pendant 6,63 millions d’heures jeudi dernier, selon les informations obtenues du service. Le film est apprécié non seulement en Inde, mais aussi dans de nombreux autres pays étrangers. Dans 13 pays à travers le monde, dont Maurice, le Bangladesh, Singapour, Oman, Sri Lanka, Bahreïn, la Malaisie et les Émirats arabes unis, il s’est classé parmi les 10 meilleurs films.

Cette année, plusieurs flops supplémentaires au box-office, tels que Dhaakad, Attack et Khuda Haafiz 2, ont trouvé une seconde vie sur les services de streaming. La distinction est que Laal Singh Chaddha a également obtenu des résultats considérablement plus importants en dehors de l’Inde. Après avoir regardé le film sur les services de streaming, une partie importante des téléspectateurs l’a applaudi et s’est demandé pourquoi il avait initialement échoué.

LIS: Streaming cette semaine: Laal Singh Chaddha, Maja Ma, Raksha Bandhan, OTT publie à regarder en rafale

Laal Singh Chaddha était l’adaptation officielle du film culte de Tom Hanks, Forrest Gump (1994). Le film est sorti en salles le 11 août, avec Raksha Bandhan d’Akshay Kumar. Avant la sortie du film, les internautes avaient des opinions mitigées à négatives sur le film. Alors que la date de sortie du film approchait, les appels au boycott du film ont commencé à se répandre sur les sites de médias sociaux. En raison de plusieurs facteurs, Laal Singh Chaddha s’est ouvert à une réponse tiède du public et le film a lamentablement échoué au box-office. Le film a fait des affaires à l’étranger, mais cela n’a pas suffi à récupérer le lourd investissement. Laal Singh Chaddha met également en vedette Kareena Kapoor Khan en tête.