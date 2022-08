Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan à Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt: découvrez les succès et les flops du box-office de 2022 jusqu’à présent

Succès et flops au box-office de 2022 : Nous avons vu que l’industrie de Bollywood est confrontée à de nombreux problèmes ces jours-ci. Récemment, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar ont également échoué au box-office. Alors que des films comme Gangubai Kathiawadi avec Alia Bhatt et Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aryan gardent notre espoir vivant. Certains films ont très bien fonctionné au box-office, et certains ont échoué au box-office. Le public comprend maintenant le vrai sens du contenu et est très intelligent. Ils savent aussi ce qu’est un bon ou un mauvais scénario. Jetons un coup d’œil aux performances au box-office de certains films récents.