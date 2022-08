Laal Singh Chaddha contre Raksha Bandhan : Bollywood abandonne Akshay Kumar pour Aamir Khan ?

Laal Singh Chaddha et Raksha Bandha sont sortis en salles aujourd’hui et les fans ont déjà choisi le film qu’ils veulent aller voir. Alors que les acteurs ont organisé une grande projection hier soir pour leurs amis de Bollywood, où l’on a pu remarquer à quel point Aamir Khan avait plus de biggies et d’amis de Bollywood par rapport à Akshay Kumar. Très peu se sont présentés à la projection de Raksha Bandhan d’Akshay Kumar, tandis que la projection de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan était un jardin et un grand succès. Des célébrités de Bollywood comme Ranveer Singh, Deepika Padukone, Sushmita Sen, Saif Ali Khan, Boney Kapoor, Kalki Koechlin, Sooraj Barjatya et bien d’autres ont assisté à la projection de Laal Singh Chaddha tandis que la projection d’Akshay Kumar n’avait pas de grandes célébrités.

Bollywood a préféré Aamir Khan à Akshay Kumar.

Eh bien, il n’y a pas de conflit entre Aamir et Akshay. Tout va bien entre les superstars. Cela dit, Aamir a toujours été connu pour organiser de grandes projections pour ses films, de 3 Idiots à PK, il a invité tous les biggies de Bollywood. tandis qu’Akshay Kumar n’est pas une personne qui aime organiser de telles projections. La projection était réservée aux membres du film et à leurs familles et c’est la raison pour laquelle aucune célébrité n’a assisté à la projection de Raksha Bandhan.

Star Power à Laal Singh Chaddha

Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan et Naga Chaitanya sont les trois plus grandes stars de Laal Sigh Chaddha et ils ont tous invité leurs amis et leur famille. Alors qu’Akshay Kumar a travaillé avec tous les débutants du film, Bhumi Pednekar fait toujours sa marque à Bollywood avec son talent impeccable. En parlant aux critiques, le film d’Akshay Kumar est qualifié de film le plus émouvant de l’année et le public a les larmes aux yeux. Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Kareena Kapoor est salué comme l’un des meilleurs films de Mr Perfectionist. Êtes-vous impatient de regarder ces deux grandes sorties cette semaine?