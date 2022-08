Laal Singh Chaddha : Cette co-vedette d’Akshay Kumar était-elle le premier choix pour le rôle de Kareena Kapoor Khan dans la vedette d’Aamir Khan ?

Laal Singh Chaddha étoiles Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan sont vus dans l’épisode récemment publié de l’émission de chat de Karan Johar Café avec Karan 7. Comme prévu, de nombreuses révélations ont été faites par eux et l’une d’elles concerne le fait que Kareena n’est pas le premier choix pour Laal Singh Chaddha. Plus tôt, dans une interview, Aamir avait révélé qu’ils recherchaient une actrice appartenant à un certain groupe d’âge et Kareena n’était pas dans leur esprit. Mais, lorsqu’ils ont vu une vidéo envoyée par le directeur de casting, lui et le cinéaste Advait Chandan ont convenu que Kareena pouvait être leur Rupa.

Kareena Kapoor Khan n’était pas le premier choix pour Laal Singh Chaddha

Eh bien, sur Koffee With Karan 7, Aamir Khan a parlé de la même chose mais a partagé un autre élément intéressant. Il a révélé qu’ils prévoyaient de caster une jeune actrice et le directeur de casting leur avait envoyé une vidéo d’une publicité qui contenait le débutant ainsi que Kareena. Alors qu’il disait que le débutant était aussi bon, Kareena a attiré leur attention.

Manushi Chhillar était-il le premier choix pour Laal Singh Chaddha ?

Laal Singh Chaddha est à la mode dans l’actualité du divertissement depuis quelques jours, et maintenant, la déclaration d’Aamir sur le fait de regarder une publicité de Kareena avec le nouveau venu est également devenue virale. Les internautes sur Reddit pensent que le débutant dont parlait Aamir est Manushi Chhillar. Kareena et Manushi s’étaient associés pour une publicité de marque de bijoux, et cela a attiré beaucoup d’attention car les deux actrices y étaient superbes.

Eh bien, nous sommes sûrs que les fans de Kareena sont heureux qu’elle ait obtenu le rôle, et les cinéphiles sont également ravis de regarder ensemble Bebo et Aamir sur grand écran.

Laal Singh Chaddha met également en vedette Mona Singh et Naga Chaitanya dans les rôles principaux. Le film devrait sortir le 11 août 2022. Il se heurtera à la vedette d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan.