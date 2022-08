Laal Singh Chaddha box office jour 6 : le film d’Aamir Khan va de mal en pis ; pas encore franchir la barre des Rs 50 crore

Aamir Khanle film Laal Singh Chaddha a beaucoup souffert au box-office. La faute à l’affrontement avec Akshay Kumarc’est Raksha Bandhan ou la tendance BoycottLaalSinghChaddha, le film a lamentablement souffert au box-office. Bien qu’il soit sorti un jour férié le jour du festival de Raksha Bandhan, Laal Singh Chaddha n’a pas réussi à recueillir une énorme collection au box-office. Et il y avait aussi un week-end prolongé car le 15 août tombait un lundi. À la fin de la sixième journée, Laal Singh Chaddha n’a fait qu’empirer.

La collection Laal Singh Chaddha du jour 6 d’Aamir Khan

Le sixième jour de sa sortie, Laal Singh Chaddha n’a récolté que 2 crore Rs selon les premières estimations partagées par India Today. Le premier jour du film, sa collection au box-office a grimpé à environ 11 crores de roupies et au sixième jour, elle a subi une chute massive. En fait, quelques rapports suggèrent que les spectacles de Laal Singh Chaddha sont annulés dans les salles en raison du faible taux d’occupation. Un exposant a informé Bollywood Hungama: “Aamir Khan et Akshay Kumar doivent faire une introspection sur leurs choix de films. Leurs fans ont rejeté Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha, espérant quelque chose de plus grand et de meilleur.”

Liger sera-t-il un succès ?

La prochaine sortie est Liger. Le film coproduit par Karan Johar met en vedette Vijay Deverakonda et Ananya Panday dans les rôles principaux. Le film marque en quelque sorte l’entrée de Vijay à Bollywood. C’est un film pan-indien et il y a une grande excitation parmi les fans de Vijay Deverakonda. La bande-annonce a reçu une réponse formidable du public. Même lors d’événements, les fans sont devenus fous pour avoir un aperçu de Vijay Deverakonda. Tout le monde croise les doigts et espère que Liger sera un succès au box-office.

