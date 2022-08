Laal Singh Chaddha bat Gangubai Kathiawadi, Bhool Bhulaiyya 2 au box-office international; voici la liste des films de Bollywood les plus rentables de 2022

Le film le plus rentable de Laal Singh Chaddha en 2022 : “Laal Singh Chaddha” d’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan a rencontré beaucoup de problèmes après et avant sa sortie. Le film n’a pas réussi à impressionner le public hindi, mais le film bat tous les records sur le marché international. Selon certains médias, le film est désormais le film indien le plus rentable de l’année 2022 sur le marché international. Laal Singh Chaddha a battu des films à succès comme Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt, “The Kashmir Files” d’Anupam Kher et “Bhool Bhulaiyya 2” de Kartik Aaryan. Dans cette vidéo, nous vous montrons les 10 films indiens les plus rentables, qui ont vraiment joué bien sur le marché international. Regardons la vidéo.