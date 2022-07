Laal Singh Chaddha: Aamir Khan rompt ENFIN son silence sur le fait de ne pas se heurter au KGF 2 de Yash

Aamir Khan vedette Laal Singh Chaddha a été reporté à plusieurs reprises. Le film devait sortir le 14 avril 2022 et devait entrer en conflit avec Yash vedette KGF : Chapitre 2. Mais, les créateurs de la vedette d’Aamir ont décidé de reporter la sortie. Maintenant, enfin, Aamir a parlé de ne pas se heurter à KGF 2 et l’acteur dit qu’ils ont été sauvés. KGF 2 est devenu un énorme succès et la version doublée en hindi du film a collecté Rs. 434,70 crores au box-office.

Lors d’un événement à Hyderabad, alors qu’il parlait aux médias, Aamir Khan a déclaré : “Laal Singh Chaddha devait sortir ce jour-là. Mais heureusement pour nous, Red Chillies prenait un peu de temps sur les effets visuels, alors nous avons été sauvés ! Sinon, nous serions venus avec KGF 2.”

Eh bien, actuellement, Laal Singh Chaddha d’Aamir n’obtient pas non plus de sortie solo. La vedette d’Akshay Kumar, Rakha Bandhan, devrait également sortir sur les grands écrans le 11 août 2022. C’est le choc des titans car Aamir et Akshay sont des superstars de Bollywood.

Alors qu’Aamir n’a pas encore parlé de l’affrontement, Akshay lors du lancement de la bande-annonce de Raksha Bandhan a déclaré que ce n’était pas un affrontement et c’est juste que deux films sortent ensemble. Il a également déclaré qu’en raison de la pandémie, de nombreux films ne sont pas sortis en salles, il est donc naturel que plus d’un film sorte sur les grands écrans un vendredi.

Aamir a été occupé par les promotions de Laal Singh Chaddha, mais Kareena Kapoor Khan ne l’a pas encore rejoint dans les activités promotionnelles. La bande-annonce et les chansons du film ont reçu une réponse décente. C’est l’un des plus grands films de l’année, donc tout le monde s’attend à ce qu’il réussisse au box-office.