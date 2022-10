Laal Singh Chaddha : Aamir Khan revient sur ses propos ; le film est présenté en première sur OTT dans les 55 jours suivant sa sortie suite à une mauvaise collecte au box-office [Read Deets]

Laal Singh Chaddha a été Aamir Khanl’ambitieux projet de. Le film qui était un remake hindi de Forrest Gump de Tom Hanks a pris plusieurs années à faire. Il a traversé la pandémie et a été retardé dans sa sortie. Mais quand il est sorti en salles, il n’a pas reçu l’accueil qu’Aamir Khan avait prévu. La tendance Boycott Laal Singh Chaddha avant la sortie du film aurait eu son effet sur les recettes au box-office du film. Il s’est avéré être le pire film d’Aamir Khan selon ses chiffres au box-office. Eh bien, maintenant, le film a été présenté en première sur OTT.

Laal Singh Chaddha en avant-première sur Netflix

Laal Singh Chaddha a été créée sur Netflix dans les 55 jours suivant sa sortie et c’est partout dans l’actualité du divertissement. Cela surprend beaucoup car c’est Aamir Khan qui avait déclaré qu’il ne sortirait pas son film sur OTT pendant au moins 6 mois après la sortie. Tel que rapporté par India Today, Aamir Khan dans une interview a déclaré que la curiosité autour des films et de les regarder dans les salles a diminué parce que les films sortent immédiatement sur OTT. Ainsi, il aime garder un écart d’au moins 6 mois entre la sortie en salle et en OTT de son film. Il était prévu que Laal Singh Chaddha suive la même chose, mais à la place, il a maintenant été diffusé sur OTT en l’espace de 55 jours. Une mauvaise collecte au box-office peut en être la cause ?

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, qui mettait également en vedette Kareena Kapoor Khan et Naga Chaitanya, n’a pas réussi à faire des merveilles au box-office. Il s’est avéré être l’un des films de Bollywood les moins rentables de cette année. Le film a même eu du mal à franchir la barre des Rs 50 crore en Inde. Outre-mer, il a fait une affaire moyenne.

La scène virale de Shah Rukh Khan

Comme le film a maintenant été présenté en première sur OTT, les internautes trébuchent sur le camée de Shah Rukh Khan à Laal Singh Chaddha. La scène a été divulguée en ligne.