Laal Singh Chaddha : Aamir Khan révèle sur Koffee avec Karan 7 que Kareena Kapoor Khan n’était pas son premier choix ; laisse tomber un indice majeur de qui c’était

Laal Singh Chaddha est basé sur le classique hollywoodien primé aux Oscars en 1994, Forrest Gumpqui retrace l’évolution de Tom Hank‘ personnage éponyme à travers les annales de l’histoire américaine. Laal Singh Chaddha devrait emprunter un chemin similaire et la bande-annonce du Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette, qui a chuté entre le IPL 2022 final, signifie simplement que, avec un jeune Aamir Khan souffrant d’un handicap à la marche et de problèmes mentaux, pour surmonter le premier et entreprendre un marathon de cross-country qui changera sa vie.

Aamir Khan révèle que Kareena Kapoor n’était pas son premier choix

Sur le prochain épisode de Café avec Karan 7, Aamir Khan et Kareena Kapoor seront considérés comme des invités. Lorsque l’hôte Karan Johar demande au premier si Kareena Kapoor Khan a toujours été son premier choix en tant que principale dame de Laal Singh Chaddha, Amir a répondu: “Un directeur de casting a mentionné une nouvelle actrice et m’a montré une vidéo de la débutante. L’annonce présentait également Kareena avec la nouvelle venue. Nous regardions la vidéo pour quelqu’un d’autre. nous avons vu Kareena là-dedans et nous nous sommes perdus dans Kareena. Nous nous sommes tous les deux regardés et nous avons dit : “Pourquoi pas Kareena ?” Maintenant, je ne peux pas imaginer d’autre dans ce rôle que Kareena.”

Manushi Chhillar a-t-il été considéré pour Laal Singh Chaddha?

Lorsque Karan l’a poussé plus loin sur l’identité de l’actrice qu’ils envisageaient, Aamir a répondu: “Ce n’est pas important. Cette fille était également très bonne. Aucun doute là-dessus. Cependant, selon les informations sur le divertissement Instagram gérer Diet Sabya, Kareena avait figuré dans une publicité avec l’ex-Miss Monde Manushi Chhillar, qui lui a fait Les débuts de Bollywood plus tôt cette année à Samrat Prithviraj face à Akshay Kumar, et il est tout à fait possible qu’elle ait été considérée par Aamir Khan et Advait Chandan comme la principale dame de Laal Singh Chaddha.