Laal Singh Chaddha : Aamir Khan renoncera-t-il à ses honoraires faramineux pour compenser la perte ? Voici ce que nous savons

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha était parmi les plus grosses sorties de cette année, mais malheureusement, il s’est également avéré être le plus gros flop. Le film ne pouvait tout simplement pas gagner de l’argent au box-office. Bien qu’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan aient fait de leur mieux pour promouvoir leur film, Laal Singh Chaddha n’a pas enregistré autant de pas dans les salles que prévu. Laal Singh Chaddha a échoué, tout comme Aamir Khan. Réalisé à grande échelle, les producteurs du film ont dû supporter d’énormes pertes en raison de son échec au box-office. Aamir Khan partagera-t-il la perte?

Entertainment News : Aamir Khan renoncera-t-il à ses honoraires ?

Les derniers rapports indiquent qu’Aamir Khan a décidé de renoncer à ses honoraires pour Laal Singh Chaddha afin de ne pas imposer une charge supplémentaire aux producteurs. S’il facture ses honoraires, la perte pour les producteurs Viacom 18 s’élèverait à Rs 100 crores, selon un rapport de Bollywood Hungama. Il a décidé d’absorber toute la perte et de se blâmer pour l’échec de Laal Singh Chaddha. Une source a déclaré qu’il avait donné quatre ans au film mais qu’il n’avait pas gagné un seul centime. La source a été citée en disant: “Il a donné quatre ans au film mais n’en a pas tiré un seul centime. Son coût d’opportunité sur Laal Singh Chaddha est supérieur à 100 crores de roupies, mais il a décidé d’absorber toutes les pertes en prenant le complet blâmer l’échec sur lui-même.” Il n’y a pas encore de confirmation sur le rapport.

Aamir Khan empoche deux nouveaux films ?

Alors qu’il semble toujours accepter le revers qu’il a subi sous la forme de Laal Singh Chaddha, des rapports indiquaient qu’Aamir Khan allait figurer dans deux films à gros budget. L’un sera produit par lui et l’autre par quelqu’un d’autre. Cependant, son Mogul a été mis de côté indéfiniment.