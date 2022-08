Laal Singh Chaddha: Aamir Khan prétend de façon CHOQUANTE qu’il n’a jamais été ‘M. Perfectionist’ et préfère ‘l’imperfection’ – est-ce un indice sur la production de son film ?

Laal Singh Chaddha est basé sur le classique hollywoodien primé aux Oscars en 1994, Forrest Gumpqui retrace l’évolution de Tom Hank‘ personnage éponyme à travers les annales de l’histoire américaine. Laal Singh Chaddha devrait emprunter un chemin similaire et la bande-annonce du Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette, qui a chuté entre le IPL 2022 final, signifie simplement que, avec un jeune Aamir Khan souffrant d’un handicap à la marche et de problèmes mentaux, pour surmonter le premier et entreprendre un marathon de cross-country qui changera sa vie.

Aamir Khan révèle qu’il n’a jamais été ‘M. Perfectionniste’

Avant la sortie de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan s’est entretenu avec l’équipe de nouvelles de divertissement d’IMDb pour un épisode de “Best Interview Ever” où il a brisé le mythe derrière son “Mr. Perfectionniste du tag de Bollywood, révélant qu’il préfère la magie à la perfection. Aamir a déclaré qu’il ne croit pas à la perfection car il trouve la beauté dans l’imperfection et qu’il n’est certainement pas un perfectionniste, soulignant que l’étiquette lui a été donnée par les médias en raison des longs intervalles entre la sortie de ses films.

Aamir Khan a-t-il laissé un indice sur Laal Singh Chaddha ?

Aamir a précisé qu’il pourrait également s’agir d’un cas où les médias étaient incapables de comprendre qu’il n’avait pas eu de film qui fonctionnait depuis longtemps, le qualifiant ainsi, à tort, de “parfait”. La superstar a ajouté qu’il “aime vraiment la magie et un moment magique est beaucoup plus attirant” pour lui que “quelque chose qui est tout simplement parfait”. Nous nous demandons si cela pourrait également être une référence voilée sur la sortie de Laal Singh Chaddha et si l’acteur prépare le public à quoi s’attendre du film.

À propos de Laal Singh Chaddha

Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha met également en vedette Kareena Kapoor et sortira dans les salles du monde entier le 11 août.