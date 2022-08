Laal Singh Chaddha : Aamir Khan joue un coup de maître ; verrouille CET accord pour avoir une longueur d’avance sur RRR, KGF 2 [Exclusive]

Laal Singh Chaddha est basé sur le classique hollywoodien primé aux Oscars en 1994, Forrest Gumpqui retrace l’évolution de Tom Hank‘ personnage éponyme à travers les annales de l’histoire américaine. Laal Singh Chaddha devrait emprunter un chemin similaire et la bande-annonce du Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette, qui a chuté entre le IPL 2022 final, signifie simplement que, avec un jeune Aamir Khan souffrant d’un handicap à la marche et de problèmes mentaux, pour surmonter le premier et entreprendre un marathon de cross-country qui changera sa vie.

Une source bien placée dans l’industrie a maintenant informé en exclusivité BollywoodLife qu’Aamir Khan a conclu un accord avec une chaîne de multiplex haut de gamme, et PVR en particulier, pour verrouiller tous les prix des billets pour les quatre premiers jours de sortie à un montant exorbitant, soi-disant plus élevé que ce que les taux étaient pour des films comme RRR et KGF 2 ou tout autre film de Bollywood cette année pendant leurs week-ends d’ouverture. Avec la sortie de Laal Singh Chaddha le 11 août, Amir veut s’assurer qu’il fait le plus gros coup possible pendant les 4 jours, prolongés Le jour de l’indépendance week-end, car le mot est qu’il est incertain sur les jambes de son produit au-delà de cela.

Une source bien placée dans l’industrie a maintenant informé en exclusivité BollywoodLife qu’Aamir Khan est sur le point de conclure un accord avec Enregistreur pour réserver toutes leurs émissions aux heures de grande écoute et les meilleurs écrans pour Laal Singh Chaddha. Conformément à l’accord, la première chaîne de multiplex devrait donner à la vedette Aamir et Kareena Kapoor toutes ces machines à sous principales pendant au moins 8 à 10 jours. Maintenant, cela met apparemment la vedette d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan, dans un correctif, qui sort le même jour.