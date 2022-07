Laal Singh Chaddha: Aamir Khan aide-t-il Naga Chaitanya à réorganiser son post d’image partagé avec Samantha Ruth Prabhu? [Report]

Les promotions de Laal Singh Chaddha battent leur plein. Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan arrivera dans les couloirs d’ici la fin du mois d’août 2022. Les médias Telugu et les gens de l’industrie parlent de la façon dont Aamir Khan a jailli à propos de Naga Chaitanya à chaque événement. Cela a été rapporté par Great Andhra, le portail Telugu. Lorsqu’il est venu pour l’événement de pré-sortie de Love Story qui mettait en vedette Naga Chaitanya et Sai Pallavi, il a fait l’éloge de l’acteur de Merci. Il était plein d’éloges pour l’éducation de Nagarjuna et de sa mère. Il a dit que Naga Chaitanya était une personne très responsable.

Cela s’est produit quelques jours après que Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur mariage. Les spéculations allaient bon train sur ce qui n’allait pas dans le mariage de #ChaySam. Quand Aamir Khan a fait l’éloge de Naga Chaitanya sur une plateforme publique, les gens ont estimé que c’était pour détourner l’attention de la séparation très documentée du couple vedette. Aamir Khan est un bon ami de Nagarjuna. Il a dîné avec la superstar Telugu lorsqu’il est venu pour les promotions de Love Story.

Les gens ont remarqué que cela est évident même lors des promotions de Laal Singh Chaddha. Il y a une vidéo sur la page Instagram d’Aamir Khan Productions où tout le monde de l’équipe de LSC, qu’il soit coiffeur ou maquilleur, fait l’éloge de Naga Chaitanya. Bien qu’il soit réconfortant de voir comment Chay reçoit le soutien de la superstar pour ses débuts à Bollywood, cela suscite également la curiosité dans l’esprit des gens.

Le site Web a rapporté que les médias sociaux étaient en effervescence avec la façon dont l’image de Naga Chaitanya prenait un coup de pouce. Bien que l’acteur ait été largement discuté après le divorce, il n’y avait rien de scandaleux pour entacher son image. Curieusement, il a fait la une des journaux pour avoir prétendument fréquenté Sobhita Dhulipala depuis quelques mois. Aamir Khan a été accusé par KRK d’avoir encouragé Naga Chaitanya à divorcer de sa femme, Samantha Ruth Prabhu.