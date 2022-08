Laal Singh Chaddha : Aamir Khan a passé des nuits blanches ; partage ce qu’il pense de la tendance Boycott

Aamir KhanL’ambitieux projet de Laal Singh Chaddha sort demain. Le film qui est l’adaptation officielle de Bollywood du film Forrest Gump de Tom Hanks met également en vedette Kareena Kapoor Khan, Naga Chaitanya et Chiranjeevi. Le film réalisé par Advait Chandan fait beaucoup de bruit parmi les masses pour des raisons à la fois négatives et positives. Avant la sortie du film, #BoycottKLaalSinghChaddha est largement diffusé sur les réseaux sociaux. C’est au-dessus de la remarque d’Aamir Khan sur l’intolérance que les fans appellent au boycott. L’acteur a récemment déclaré qu’il passait des nuits blanches après la sortie du film.

Aamir Khan parle de #BoycottLaalSinghChaddha

Lors d’un événement à Delhi, Aamir Khan a avoué qu’il passait des nuits blanches à se demander comment Laal Singh Chaddha serait reçu par le public. Il a également parlé de la tendance #BoycottLaalSingh. Il a déclaré qu’il ne croisait que les doigts et qu’il priait Dieu pour tout ce qui était positif. Il a dit: “Je croise simplement les doigts et je prie le Tout-Puissant et j’ai foi en mon auditoire.” Il s’est même excusé auprès des personnes qu’il aurait pu offenser sans le savoir. Il a été cité en disant: “Agar maine kisi ka dil dukhaya hai kisi cheez se toh mujhe us baat ka dukh hai aur mujhe maaf karna” (Si j’ai blessé le cœur de quelqu’un avec quelque chose, alors j’en suis désolé). Je respecte ceux qui ne veulent pas voir le film mais je veux que plus de gens le regardent.”

Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan s’affrontent

Un autre défi majeur devant Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan, Naga Chaitanya et Chiranjeevi est que son film Laal Singh Chaddha se heurte aux biggies d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan. Les deux films sortent en salles le 11 août et tous les regards sont désormais rivés sur les chiffres du box-office. Qui gagnera cette guerre, seul le temps pourra le dire ! A partir de maintenant, nous croisons tous les doigts.