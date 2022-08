Laal Singh Chaddha : Aamir Khan a estimé qu’adapter Forrest Gump était comme refaire Mughal-a-Azam et Mother India ; demanda Atul Kulkarni, ‘Comment OSEZ-vous ?’

Laal Singh Chaddha est basé sur le classique hollywoodien primé aux Oscars en 1994, Forrest Gumpqui retrace l’évolution de Tom Hank‘ personnage éponyme à travers les annales de l’histoire américaine. Laal Singh Chaddha devrait emprunter un chemin similaire et la bande-annonce du Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette, qui a chuté entre le IPL 2022 final, signifie simplement que, avec un jeune Aamir Khan souffrant d’un handicap à la marche et de problèmes mentaux, pour surmonter le premier et entreprendre un marathon de cross-country qui changera sa vie.

Aamir Khan n’aimait pas l’idée de refaire Forrest Gump

S’ouvrant initialement pas comme l’idée de refaire Forrest Gump, Aamir Khan a déclaré au site Web d’informations sur le divertissement Cinestaan ​​qu’il était avant tout un peu inquiet quand Atul Kulkarni avait écrit le scénario car il n’en avait pas écrit auparavant et il a également estimé qu’un un classique culte comme Forrest Gump est très difficile à imaginer adapter dans un autre film, c’est pourquoi il n’a pas écouté le scénario d’Atul pendant 2 années entières, mais a finalement concédé alors que ce dernier continuait à le poursuivre.

Aamir Khan s’est demandé pourquoi quelqu’un refait Forrest Gump

Élaborant davantage ses pensées, Aamir a ajouté qu’il avait demandé à Atul Kulkarni comment il avait même osé penser à lui faire lire un scénario sur Forrest Gump et comment pourrait-il imaginer refaire Forrest Gump, ce qui reviendrait à faire Mughal-a-Azam et Mère Encore l’Inde. Il a poursuivi en disant qu’il pensait que ce serait une perte de temps d’écouter quelque chose dont il ne voudrait jamais faire partie, mais quand il l’a finalement fait, il a été époustouflé par ce qu’il a entendu et était convaincu qu’Atul avait réussi à s’adapter avec succès. Forrest Gump pour un public indien, c’est pourquoi il n’a pas perdu un instant pour accepter de faire Laal Singh Chaddha dès qu’il a entendu le scénario.